Star Wars Jedi: Survivor: sequência de Fallen Order é confirmada para 2023

O anúncio foi feito por meio de um trailer, que não mostra cenas de jogabilidade, mas foca na história e desenvolvimento de Cal Kestis, protagonista que retorna para esta continuação. Um novo inimigo também aparece durante as imagens, mas que não tem tantos detalhes revelados. Confira a seguir alguns pontos que foram confirmados com o anúncio.

Star Wars Jedi: Survivor ainda não tem plataformas confirmadas, mas chega até 2023 — Foto: Divulgação/EA

Star Wars na Era do Império

Em seu anúncio, a Respawn revela que este jogo se passa cinco anos após os fatos do primeiro, mais ou menos na mesma época da série Obi-Wan Kenobi, que está atualmente em exibição no streaming Disney+.

“As garras do Império se tornaram mais fortes. Cal Kestis precisa lutar para sobreviver”, diz o texto, em referência ao “Survivor” do título, que é “sobrevivente” em português. Cal é o único herói confirmado, mas há uma figura ameaçadora que se faz presente, aparentemente um guerreiro do Lado Sombrio da Força sem nome, da raça Pau'an.

Uma outra pessoa é vista no trailer, sem identificação clara, mas com longos cabelos repousando em um tanque de Bacta, tecnologia usada no universo de Star Wars para curar feridos. A figura apresenta partes do corpo faltando, então possivelmente é algum tipo de guerreiro.

Jogabilidade e mais história

Pouco se sabe ainda sobre a história que complementa as informações iniciais, mas o primeiro jogo terminou com Cal Kestis enfrentando Darth Vader e fugindo com vida. O game tem jogabilidade em terceira pessoa e é focado em ação, exploração e combates com sabre de luz, é provável que este segundo siga uma fórmula parecida em sua gameplay e controles gerais.

Mais informações sobre Star Wars Jedi Survivor devem ser reveladas pelos próximos meses, especialmente por conta do lançamento planejado já para o ano que vem.