Starfield e Redfall têm lançamento adiado para 2023, confirma Bethesda

De acordo com o anúncio, o objetivo do adiamento é assegurar que os times consigam entregar a melhor e mais polida versão de seus jogos, que prometem ser bastante ambiciosos. A companhia também aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio dos fãs, que têm servido de inspiração para o que os times estão criando.

A promessa é que os jogadores poderão criar um personagem do zero e embarcar em uma jornada para encontrar a resposta do maior mistério da humanidade com uma liberdade “incomparável”. Alguns elementos familiares aos fãs devem marcar presença, como um mini-game para persuadir NPCs. Apesar disso, muito pouco a respeito do jogo foi mostrado até o momento.