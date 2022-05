Sweatcoin: app que paga para andar é o mais baixado do Brasil

O Sweatcoin foi o app mais baixado no Brasil nesta semana. O aplicativo que paga para caminhar está em primeiro lugar no ranking de downloads tanto na Google Play Store quanto na App Store. Na loja do iPhone (iOS), a plataforma permanece no topo desde domingo (dia 1º). Dois dias depois, o mesmo aconteceu na loja do Android, em que o Sweatcoin já foi baixado mais de 10 milhões de vezes. As informações são do ranking feito pela Data.ai, consultoria especializada em mercado mobile, que lista apenas apps grátis para download.