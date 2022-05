TFT Set 7: veja novidades e data de lançamento do passe Terras Dracônicas

O set 7 do TeamFight Tactics (TFT) , chamado Terras Dracônicas, chegará aos servidores no dia 8 de junho durante o patch 12.11. O novo conjunto traz um passe de batalha inédito e conta com unidades e mecânicas de jogo únicas. A atualização apresentará também Pequenas Lendas e arenas exclusivas, além de recompensas ranqueadas para jogadores que alcançarem nível Ouro ou superior. Outra novidade é a chegada do campeão Yasuo na versão chibi. Confira, nas próximas linhas, o que vem com o sétimo set do ' Auto Battler ' da Riot Games .

1 de 7 Set 7 do TFT contará com novo campeão chibi, Pequenas Lendas exclusivas e arenas inéditas — Foto: Divulgação/Riot Games Set 7 do TFT contará com novo campeão chibi, Pequenas Lendas exclusivas e arenas inéditas — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Dota 2 ou LOL: qual vocês preferem? Opine no Fórum do TechTudo

Passe das Terras Dracônicas

Com a chegada do novo set, os jogadores poderão habilitar um passe de batalha exclusivo por 1295 RP. Ao habilitar o Passe+, você terá acesso a diversas recompensas como o Espírito de Ovo e a Pequena Lenda Ossia Dragoa Dançarina. No entanto, apenas as versões de uma estrela e duas estrelas da Ossia Dragoa Dançarina estarão presentes entre os prêmios: a terceira e última estrela precisa ser desbloqueada com Fragmentos Estelares.

Além das Pequenas Lendas inéditas, o jogador também receberá quatro novos booms, arenas temáticas, emotes, ovos de estrategistas e Fragmentos Estelares. Confira, na tabela abaixo, os prêmios completos do passe de batalha do set 7:

Espírito de Ovo

Lança-chamas (Boom)

Tempestade do Dragão (Boom)

Rugido Impetuoso (Boom)

Fenda Astral (Boom)

Ossia Dragoa Dançarina (Pequena Lenda exclusiva)

Fragmentos Estelares

Rochedo Obscuro (Arena Tier 1)

Jazidas de Pedraluz (Arena Tier 1)

Oásis de Jade (Arena Tier 1)

Berçário de Dragões (Arena Tier 3)

Emotes

Ovos de Pequenas Lendas

2 de 7 Rochedo Obscuro é uma das arenas exclusivas do Passe+ das Terras Dracônicas — Foto: Divulgação/Riot Games Rochedo Obscuro é uma das arenas exclusivas do Passe+ das Terras Dracônicas — Foto: Divulgação/Riot Games

Novas unidades e mecânicas

O patch 12.11 marcará ainda a reformulação das unidades do TFT, ou seja, antigas peças serão trocadas ou readaptadas para atender ao novo conjunto. Dessa forma, os jogadores serão apresentados aos dragões Daeja, Idas, Shi Oh Yu, Shyvana, Sy'fen, Ao Shin e Aurelion Sol. Os dragões equivalem a duas unidades, possuem vida adicional e custam o dobro em relação a unidades do mesmo tier.

Entre as novas mecânicas está o Dragão do Tesouro que dará duas opções aos jogadores: resgatar todas as ofertas da loja ou, se preferir, atualizar as alternativas por um de gold. Com a possibilidade de conseguir itens essenciais para as suas composições, o jogo deve se tornar ainda mais estratégico, podendo oferecer um grande pico de poder ao seu time.

3 de 7 Os dragões serão as unidades mais poderosas do set Terras Dracônicas — Foto: Divulgação/Riot Games Os dragões serão as unidades mais poderosas do set Terras Dracônicas — Foto: Divulgação/Riot Games

Novas Pequenas Lendas

Além do passe de batalha renovado, o sétimo set também traz Pequenas Lendas inéditas. Choncc, o Sábio, é o novo estrategista Mítico, que pode ser obtido no baú do Guardião do Santuário (390 RP) com 5% de chance de espólio. Já Dracoel e Póguis podem ser adquiridos de forma direta por 925 RP ou por 490 RP ao comprar ovos Terras Dracônicas.

4 de 7 Choncc, o Sábio, é a nova Pequena Lenda tier Mítico das Terras Dracônicas — Foto: Reprodução/Riot Games Choncc, o Sábio, é a nova Pequena Lenda tier Mítico das Terras Dracônicas — Foto: Reprodução/Riot Games

Novo Chibi

O sétimo set trará um novo campeão chibi aos tabuleiros: Yasuo, o Imperdoável. Ele poderá ser obtido por 1900 de RP na loja e virá com seu boom característico Tempestade de Aço. Além do visual padrão do personagem, os jogadores terão a chance de adquirir a skin Yasuo Dracomante com um espólio raro de um ovo Terras Dracônicas (490 RP). O Yasuo Dracomante chibi sempre aparecerá no 37º ovo e será o primeiro cosmético equipado com um finalizador, que é ativado ao eliminar um player.

5 de 7 Yasuo é o novo campeão chibi do set 7 de Teamfight Tactics — Foto: Reprodução/YouTube League of Legends Yasuo é o novo campeão chibi do set 7 de Teamfight Tactics — Foto: Reprodução/YouTube League of Legends

Arena Santuário dos Ancestrais

Santuário dos Ancestrais é uma arena de tier Mítico que estará presente no próximo set do TFT. Nela, haverá um dragão ao redor do tabuleiro, que vai mudar o cenário conforme você vence ou perde. Assim como a arena Mercado do Tigre Dourado, Santuário dos Ancestrais apresentará elementos dinâmicos e mudanças conforme as batalhas avançam. Ela não ficará limitada a um pacote raro e, por isso, será distribuída no baú do Guardião do Santuário (390 RP), assim como Choncc, o Sábio.

6 de 7 Santuário dos Ancestrais é a segunda arena de tier mítico do TFT — Foto: Divulgação/Riot Games Santuário dos Ancestrais é a segunda arena de tier mítico do TFT — Foto: Divulgação/Riot Games

Recompensas ranqueadas

Além do passe de batalha e das novas Pequenas Lendas, a atualização também trará recompensas ranqueadas. Quem atingiu o nível Ouro ou superior em qualquer parte do conjunto Bugigangas e Engenhocas receberá a Horuja Vitoriosa. Aqueles que alcançaram ranking Ouro ou superior em ambas as partes do conjunto anterior receberão a Horuja Triunfante. Você também pode ganhar emotes pelo seu desempenho nas ranqueadas. Veja, na tabela abaixo, todos os prêmios:

Pequena Lenda Horuja Vitoriosa: Ouro ou superior em qualquer parte do conjunto anterior

Pequena Lenda Horuja Triunfante: Ouro ou superior durante as duas partes do conjunto anterior

Emote comemorativo: Ouro ou superior em Noites de Neon

Emote comemorativo: tier Azul, Roxo ou Frenético no Duplas Dinâmicas

Emote comemorativo: tier Azul, Roxo ou Frenético na Batalha Frenética