Tudo sobre Galaxy A03: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy A03 faz parte da linha de celulares Samsung com ficha técnica básica. O modelo traz armazenamento de 64 GB, memória RAM de 4 GB, câmera dupla capaz de tirar fotos de 48 MP e bateria de 5.000 mAh. Por outro lado, fica devendo internet 5G e resistência contra água e poeira. Lançado no Brasil pelo preço sugerido de R$ 1.299 , o A03 atualmente sai por R$ 1.067 na Amazon, uma queda superior a R$ 230. Confira os detalhes do smartphone nas linhas a seguir.

2 de 6 Galaxy A03 chegou em fevereiro com especificações bem parecidas com o A03 Core — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A03 chegou em fevereiro com especificações bem parecidas com o A03 Core — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Galaxy A03

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1600 pixels)

Painel da tela: TFT LCD

Câmera principal: dupla, 48 e 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11

Processador: Unisoc T606

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 196 g

Dimensões: 164.2 x 75.9 x 9.1 mm

Cores: azul, preto e vermelho

Anúncio e lançamento: fevereiro de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.299

Preço atual: R$ 1.067

Tela e design

O Galaxy A03 conta com uma tela generosa de 6,5 polegadas. O display é em HD+ (1600 x 720 pixels), com taxa de atualização de 60 Hz para exibir os conteúdos. Tais características são comuns entre os celulares básicos.

3 de 6 Samsung Galaxy A03 tem painel de 6,5 poelgadas — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A03 tem painel de 6,5 poelgadas — Foto: Divulgação/Samsung

O display em LCD confere cores menos vívidas e consome mais bateria do que tecnologias mais avançadas como a OLED. Em termos de design, o A03 investe em bordas evidentes ao redor do painel e aloca a câmera dentro de um notch em formato de gota.

Este Galaxy está disponível em três cores: azul, preto e vermelho.

Câmeras do Galaxy A03

O conjunto fotográfico do Galaxy A03 conta com um sensor principal de 48 MP, resolução que não costuma aparecer em celulares de entrada. Além disso, o smartphone disponibiliza também um sensor de profundidade de 2 MP, que ajuda a proporcionar fotos com o fundo desfocado – efeito conhecido como modo retrato.

4 de 6 Câmeras do Samsung Galaxy A03 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Samsung Galaxy A03 — Foto: Divulgação/Samsung

As câmeras do Galaxy A03 são distribuídas da seguinte forma:

Principal com 48 MP abertura de f/1.8

Sensor de profundidade com 2 MP e abertura de f/2.4

Frontal com 5 MP

Já os vídeos são registrados pela câmera traseira com uma resolução em Full HD (1920 x 1080) a 30 fps (quadros por segundo). O telefone conta também com zoom digital com aproximação de 10x. No entanto, não há recurso de estabilização de imagem, que costuma aparecer em modelos mais caros.

Desempenho do A03

A ficha técnica do Galaxy A03 traz o processador Unisoc T606, um octa-core com velocidade de até 1,6 GHz. O smartphone também trabalha com uma memória RAM de 4 GB, capacidade que deve entregar um desempenho satisfatório na realização de tarefas básicas do dia a dia e na execução de jogos mais modestos.

O armazenamento é ligeiramente maior que outros telefones de entrada, visto que são oferecidos 64 GB. Para aqueles que buscam por mais espaço para fotos, vídeos e apps é possível expandir a memória via cartão microSD de até 1 TB.

5 de 6 Bateria é destaque no Samsung Galaxy A03 — Foto: Reprodução/Samsung Bateria é destaque no Samsung Galaxy A03 — Foto: Reprodução/Samsung

Bateria do Galaxt

A bateria do Samsung A03 reserva capacidade de 5.000 mAh, que deve ser o suficiente para deixar o celular por até dois dias longe das tomadas. As especificações mais simples também contribuem para uma autonomia significativa.

O que pode ser uma desvantagem, no entanto, é a entrada micro USB, versão desatualizada em comparação com telefones que já trazem suporte USB-C. Por outro lado, tanto cabo quanto adaptador de parede acompanham o modelo na caixa.

Versão do Android e outros recursos

O Galaxy A03 sai de fábrica com sistema Android 11, numa versão desatualizada para os padrões atuais. O modelo roda interface One UI, da própria Samsung. A gigante sul-coreana tem ampliado o tempo de cobertura de atualizações para alguns de seus modelos e, por isso, é possível esperar ao menos três updates de sistema para o Galaxy A03.

No que diz respeito aos recursos, vale mencionar que o smartphone básico não traz suporte à rede 5G e nem ao NFC, tecnologia utilizada nos pagamentos por aproximação. Ele também não traz sensor de impressão digital e deixa apenas as opções de PIN ou desenho para desbloqueio da tela.

6 de 6 Galaxy A03 é vendido nas cores azul, preta e vermelha — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A03 é vendido nas cores azul, preta e vermelha — Foto: Divulgação/Samsung

Preço do Galaxy A03

O Galaxy A03 está há poucos meses no mercado brasileiro, visto que desembarcou por aqui em fevereiro. As cifras iniciais ficaram em R$ 1.299, mas atualmente o celular pode ser encontrado por preços na faixa de R$ 1.067 na Amazon.

Com informações da Samsung