Tudo sobre Galaxy A53: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy A53 5G é um celular Samsung que chegou para substituir o Galaxy A52 5G. Ele trouxe uma ficha técnica atualizada com câmera quádrupla, bateria com autonomia de até dois dias e armazenamento de 256 GB. O novo smartphone da gigante sul-coreana tem preço sugerido de R$ 3.499, mas já conta com redução significativa no preço: pode ser encontrado por R$ 2.453 , um desconto de mais de R$ 1.000.

O modelo chega com suporte à internet 5G e tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Confira a seguir todos os detalhes do dispositivo.

Galaxy A53 chegou ao Brasil em março deste ano — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Galaxy A53

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera principal: Principal de 64 MP, ultra wide de 12 MP, macro de 5 MP e sensor de profundidade de 5 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 12

Processador: Exynos 1280 (octa-core de até 2,4 GHz)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 189 gramas

Dimensões: 159,6 x 74,8 x 8,1 mm

Cores: preto, branco, azul e rosê

Anúncio e lançamento: março de 2022

Preço de lançamento: R$ 3.499

Preço atual: R$ 2.453 (Amazon)

Tela e design

O Galaxy A53 oferece um display de 6,5 polegadas com resolução em Full HD+ (2400 x 1080 pixels), números que podem agradar consumidores que procuram qualidade de imagem. É possível destacar a presença da tecnologia Super AMOLED, capaz de conferir maior nitidez e cores intensas.

Outro aspecto que contribui para a experiência do usuário no quesito da visualização é a taxa de atualização de 120 Hz. A configuração em questão permite que a tela atualize 120 vezes por segundo, de modo a garantir uma transição fluida de imagens em jogos, filmes etc. O recurso é muito desejado por jogadores.

Samsung Galaxy A53: tela de 6,5 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

Quanto ao design, o A53 repete a receita do modelo anterior e mantém a tela sem interferências. Com apenas um furo para a câmera, as bordas são quase inexistentes e preservam o espaço frontal. Já na parte de trás, o celular tem módulo de câmeras na lateral superior, com um ligeiro relevo. O sensor de impressões digitais fica acomodado no próprio display.

Por fim, vale destacar a certificação IP67 e pelo Gorilla Glass 5. Enquanto o primeiro recurso permite que o telefone fique imerso na água por até 30 minutos, o segundo garante uma segurança extra contra quedas e arranhões.

Câmeras do Samsung A53

Confira o conjunto fotográfico do Galaxy A53:

Principal de 64 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.2

Macro de 5 MP e abertura de f/2.4

Sensor de profundidade de 5 MP e abertura de f/2.4

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.2

Câmera quádrupla do A53 tem lentes de até 64 MP — Foto: Divulgação/Samsung

A variedade de sensores permite fotografar de formas diferentes. É possível, por exemplo, fazer registros com ângulo mais aberto ou capturar imagens com o fundo desfocado – efeito também conhecido como modo retrato. Ainda sobre as possibilidades, a câmera macro permite tirar fotos bem próximas de objetos, comidas e afins, com uma captação significativa de detalhes.

As câmeras contam com HDR e identificação de rosto automática. Já no campo dos vídeos, o smartphone garante gravações em 4K a 30 fps, tanto no sensor frontal quanto no traseiro.

Desempenho e armazenamento do A53

A ficha técnica do Galaxy A53 5G conta com o recém-lançado Exynos 1280, um octa-core da Samsung que dispõe de velocidade máxima de 2,4 GHz. O componente atual traz um upgrade em relação ao chip da geração anterior, que alcançava 2,2 GHz. O processador conta com a tecnologia tecnologia de 5 nm e adaptador gráfico Mali-G68.

O chip Exynos 1280, presente no A53 é um dos menores já feitos pela Samsung, e tem apenas 5 nm — Foto: Divulgação/Samsung

Para ajudar no desempenho, o modelo reserva 8 GB de memória RAM, número que deve ser o suficiente para desempenhar várias tarefas simultaneamente sem engasgos.

Em termos de armazenamento, o A53 traz uma única opção com 256 GB. No entanto, o telefone disponibiliza suporte microSD de até 1 TB para aqueles que buscam ainda mais espaço para armazenar fotos e vídeos.

Bateria do Galaxy A53

O celular intermediário da Samsung oferece 5.000 mAh de capacidade de bateria. De acordo com a fabricante, deve ser o suficiente para conferir autonomia de até dois dias. Ele conta ainda com o recurso economia de energia adaptativa, que traz recursos pensados para entregar um desempenho geral otimizado.

A fabricante disponibiliza um carregador de 25W para repor a carga, com adaptador de parede e cabo USB-C inclusos na caixa.

Versão Android e recursos adicionais

As configurações de fábrica do Galaxy A53 5G incluem o Android 12 . Ao rodar a versão mais recente do Google, o celular oferece suporte a funções como modo específico para jogos, temas personalizados e configurações de privacidade otimizadas. A interface, por sua vez, é a One UI 4.1, a mais recente da Samsung.

O smartphone tem várias especificações de conectividade, como a internet 5G, o Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.1. O NFC também marca presença na ficha técnica, de modo a permitir pagamentos por aproximação e envio de outras informações por proximidade.

Intermediário da Samsung conta com certificação IP67, para proteção de água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung

Proteção contra água e poeira, leitor de impressão digital e som imersivo proporcionado pelo Dolby Atmos também estão entre as funcionalidades extras do Galaxy A53 5G.

Preço do Samsung Galaxy A53

O Galaxy A53 5G chegou ao Brasil em março deste ano por cifras iniciais que partiram de R$ 3.499. Apesar de estar no mercado há pouco tempo, o celular já pode ser encontrado por R$ 2.453 na Amazon.

