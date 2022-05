Tudo sobre Galaxy A73: ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy A73 é o celular mais completo da linha da Samsung com ficha técnica intermediária. O modelo traz alguns recursos premium e preço abaixo dos R$ 3.000, resultando num aparelho com bom custo-benefício. O celular desembarcou com Android 12 e suporte à internet 5G. O sucessor do Galaxy A72 traz como destaques a tela grande de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e o sistema fotográfico com câmera quádrupla de 108 MP. Confira nas linhas a seguir todos os detalhes sobre o dispositivo.

O preço de lançamento do A73 foi de R$ 3.799, mas atualmente o smartphone é comercializado por R$ 2.977 na Amazon — uma queda de mais de R$ 820. O aparelho está disponível em três cores: branco, cinza e verde.

2 de 7 Galaxy A73 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Galaxy A73 5G

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela externa: Super AMOLED Plus

Painel da tela principal: Dynamic AMOLED

Câmera traseira quádrupla: principal de 108 MP (f1.8); ultra wide de 12 MP (f2.2); profundidade de 5 MP (2.4); macro de 5 MP (2.4)

Câmera frontal: 32 MP (f2.2)

Sistema: Android 12

Processador: Qualcomm Snapdragon 778 5G (octa-core de até 2,1GHz)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1024 GB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Nano SIM, eSIM

Peso: 181 gramas

Dimensões: 163,7 x 76,1 x 7,6 mm

Cores: branca, cinza e verde

Anúncio e lançamento: 22 de abril de 2022

Preço de lançamento: R$ 3.799

Preço atual: R$ 2.977

Tela e design do celular Samsung

O Galaxy A73 traz na sua telona um dos seus destaques. A ficha técnica inclui um tela de 6,7 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, que deve agradar ao público que busca um celular intermediário de bom nível para jogar e reproduzir vídeos e séries. O aparelho conta com um display Super AMOLED Plus, a evolução do Super AMOLED com 50% mais sub-pixels e promessa de mais nitidez.

3 de 7 As linhas do Galaxy A73 5G — Foto: Divulgação/Samsung As linhas do Galaxy A73 5G — Foto: Divulgação/Samsung

O smartphone apresenta uma estrutura elegante, com bordas finas e simétricas. O conjunto fotográfico fica localizado em um módulo retangular em alto relevo. Como afirmado anteriormente, o aparelho foi lançado pela Samsung em três tonalidades: branco, cinza e verde.

Câmeras do Galaxy A73

4 de 7 Galaxy A73 tem câmera de 108 MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 tem câmera de 108 MP — Foto: Divulgação/Samsung

O conjunto fotográfico do Galaxy A73 5G é um dos principais destaques do aparelho e traz múltiplos recursos aos usuários. O sensor principal de alta resolução tem 108 MP e é indicado para capturar imagens em ambientes com maior iluminação. A lente ultra wide de 123º, por sua vez, usa o zoom óptico híbrido para registros com maior ângulo de visão e captura objetos distantes.

Outro recurso disponível é o realçador de detalhes, cuja função é obter fotos mais nítidas usando a lente de profundidade. Já o sensor macro é responsável os minuciosos detalhes das imagens capturadas de perto.

As câmeras do Galaxy A73 ficam da seguinte maneira:

Câmera principal: 108 MP (f/1.8)

Ultra wide: 12 MP (f/2.2)

Profundidade: 5 MP (f/2.4)

Macro: 5 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 32 MP (f/2.2)

O smartphone apresenta ainda sistema HDR, detecção facial, modo noturno, autofoco, modo panorâmico e LED flash. Os vídeos são gravados a 4K a uma velocidade de 30 fps. Já a câmera selfie possui 32 MP.

Desempenho e processador

O aparelho da Samsung conta com um processador Snapdragon 778G (Qualcomm), composto de oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,1 GHz. Destinada ao mercado intermediário, a CPU tem bom desempenho, ainda que não tenha o mesmo nível de potência de produtos mais elaborados da marca.

Na memória RAM, o

O Galaxy A73 está bem servido de memória RAM, com um total de 8 GB, e ainda conta com armazenamento de 128 GB. O smartphone ainda possui slot para cartão de memória de até 1 TB.

Bateria

5 de 7 O Galaxy A73 pesa 181 gramas — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A73 pesa 181 gramas — Foto: Divulgação/Samsung

A generosa bateria de 5.000 mAh pode fazer com que o Galaxy A73 fique até dois dias longe da tomada, a depender do uso. A capacidade é a mesma encontrada em outros modelos da marca, com o Galaxy A33.

Segundo a fabricante sul-coreana, o Galaxy A73 5G vem de fábrica com um carregador de 15 Watts. Quem quiser uma recarga mais veloz pode optar por acessórios de 25 Watts, já que o smartphone é compatível com a tecnologia.

Android 12 e One UI 4.1

O Galaxy A73 já vem de fábrica com a versão mais recente sistema do sistema operacional, o Android 12. Desenvolvida pela Samsung em parceria com a One UI 4.1, o software vem com novidades referentes à maior possibilidade de personalizar cores e ícones de aplicativos e controles mais eficientes de privacidade.

6 de 7 A73 já vem com Android 12 — Foto: Marcela Franco/ TechTudo A73 já vem com Android 12 — Foto: Marcela Franco/ TechTudo

Essa nova versão do Galaxy tem acesso à rede 5G e está preparada para a conexão do futuro, que está em fase de implementação no Brasil. A expectativa é a de que o 5G traga internet até 50 vezes mais rápida do que a encontrada atualmente.

Quanto aos recursos, o aparelho conta com reconhecimento facial e sensor de impressão digital posicionado na tela. Apresenta também comunicação NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5.0.

Preço do Galaxy A73

7 de 7 O visor do aparelho recebeu a certificação Eye Care que reduz os efeitos nocivos da luz azul — Foto: Divulgação/Samsung O visor do aparelho recebeu a certificação Eye Care que reduz os efeitos nocivos da luz azul — Foto: Divulgação/Samsung

O A73 chegou ao mercado brasileiro em abril por R$ 3.799. Hoje em dia sai na Amazon por a partir de R$ 2.977, ou seja, uma redução de R$ 822.

Confira no vídeo abaixo 4 coisas que você não deve fazer no celular Android

Quatro coisas que você nunca deve fazer no seu celular Android