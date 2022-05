Tudo sobre Nokia 2.4: ficha técnica, preço e lançamento

O Nokia 2.4 é um celular básico, voltado para quem busca um smartphone de entrada. A ficha técnica do aparelho menciona como destaque a bateria de 4.500 mAh que, em sonjunto com o software mais simples, tende a resistir a cerca de dois dias longe das tomadas. A tela de 6,5 polegadas não costuma ser encontrada em telefones da mesma faixa de preço — portanto, é outro destaque do dispositivo, que está disponível em três opções de cores: cinza, azul e roxo. Confira todos os detalhes nas linhas abaixo.

O dispositivo chegou ao mercado brasileiro em março de 2021 pelo preço sugerido de R$ 1.399. Pouco mais de um ano após o lançamento, o smartphone já pode ser encontrado por R$ 857 no site da Amazon — desconto de mais de R$ 540.

2 de 7 Detalhe da câmera do Nokia 2.4 — Foto: Divulgação/Nokia Detalhe da câmera do Nokia 2.4 — Foto: Divulgação/Nokia

Ficha técnica do Nokia 2.4

Resolução da tela: HD+ (1600 x 720 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: dupla, 13 e 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 10

Processador: Helio P22

Memória RAM: 3 GB

Armazenamento: 64 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 512 GB

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões e peso: 165,85 x 76,3 x 8,69 mm; 195 g

Cores: cinza, azul e roxo

Anúncio: 4 de agosto de 2020

Lançamento: março de 2021

Preço de lançamento: R$ 1.399

Preço Atual: R$ 857

Tela e design

3 de 7 Tela do Nokia 2.4 tem resolução em HD+ — Foto: Divulgação/Nokia Tela do Nokia 2.4 tem resolução em HD+ — Foto: Divulgação/Nokia

O Nokia 2.4 possui uma tela de IPS LCD consideravelmente grande, de 6,5 polegadas, com resolução em HD+ de 1600 X 720 pixels. Essa característica se torna uma vantagem entre os consumidores que buscam por um display maior para assistir aos seus vídeos e séries favoritos ou mesmo para jogar.

No design, o aparelho da Nokia apresenta as seguintes dimensões: 165,85 x 8,69 x 76,3 mm. Apesar de ser um celular relativamente volumoso, a fabricante finlandesa traz um tipo de textura que oferece aderência ao telefone. Já o acabamento da parte traseira tem como material o metal fundido e a cobertura de policarbonato, cujo objetivo é evitar o deslize do smartphone durante o uso.

Além disso, as bordas se destacam na estrutura do dispositivo, principalmente, na área da parte inferior. Na parte superior, é possível notar um notch em formato de gota que acomoda a câmera frontal. Como afirmado anteriormente, são três opções de cores: cinza, azul e roxo.

Câmeras

4 de 7 Câmeras do Nokia 2.4 têm detecção facial e autofoco — Foto: Reprodução/ Nokia Câmeras do Nokia 2.4 têm detecção facial e autofoco — Foto: Reprodução/ Nokia

O sistema de câmeras do smartphone é formado por um arranjo duplo: a câmera principal de 13 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Embora ele tenha a tecnologia de modo noturno e flash traseiro em LED, o conjunto apresenta uma especificação bastante simples ao usuário.

O conjunto fotográfico se distribui da seguinte forma:

Principal de 13 MP e f/2.2

Sensor de profundidade de 2 MP e f/2.2

Já para registrar as fotos selfies, o telefone da Nokia reserva um sensor frontal de 5 MP.

Desempenho e armazenamento

5 de 7 Nokia 2.4: celular pesa 195 g — Foto: Reprodução/ Nokia Nokia 2.4: celular pesa 195 g — Foto: Reprodução/ Nokia

O Nokia 2.4 utiliza o processador Helio P22 da MediaTek. O chip octa-core com velocidade máxima de 2 GHz trabalha em conjunto com 3 GB de memória RAM. Em relação ao armazenamento, o smartphone conta com 64 GB de memória e a possibilidade de expansão via cartão microSD de até 512 GB extras.

Bateria

6 de 7 Smartphone conta com conectividade Wi-Fi e bluetooth — Foto: Divulgação/Nokia Smartphone conta com conectividade Wi-Fi e bluetooth — Foto: Divulgação/Nokia

No quesito bateria, o aparelho da Nokia traz na sua configuração de fábrica capacidade de 4.500 mAh. De acordo com a fabricante, o dispositivo robusto tende a oferecer até dois dias longe das tomadas. Para isso, o usuário deve usar o telefone de forma moderada.

Versão do Android e recursos extras

7 de 7 Dispositivo tem memória interna de 64 GB com a possibilidade de expansão — Foto: Divulgação/Nokia Dispositivo tem memória interna de 64 GB com a possibilidade de expansão — Foto: Divulgação/Nokia

A marca finlandesa promete aos seus consumidores atualizações mais recente de versões futuras do Android por mais dois anos. Apesar de o modelo Nokia 2.4 trazer de fábrica o Android 10, ele já vem pronto para o Android 11. Com a garantia da fabricante, o smartphone deve contar com a atualização para a versão 12.

Ainda com foco na segurança e pensando na praticidade do usuário, o sensor de impressão digital é outro recurso de destaque do aparelho. Ele fica alocado na traseira do dispositivo, abaixo do conjunto de lentes, em um lugar estratégico para facilitar o acesso ao leitor.

Preço

O Nokia 2.4 está disponível no Brasil desde março de 2021 nas cores cinza, azul e roxo. À época, o preço de lançamento foi R$ 1.399. Atualmente, o valor dele na Amazon é a partir de R$ 857 — redução de R$ 542.

Com informações de Nokia