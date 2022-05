Tudo sobre Philco Hit P13: ficha técnica, preço e lançamento

O Philco Hit P13 vai na contramão do mercado por trazer uma série de acessórios na caixa, junto com o celular. Além do carregador – que tem se tornado um item mais raro –, o smartphone da Philco traz um par de fones de ouvido sem fio e acessórios como capa e película. Lançamento de abril, o produto tem preço sugerido de R$ 1.999 com direito a telona, câmera quádrupla e bateria com promessa de longa duração. Conheça os detalhes do Hit P13 nas linhas a seguir.

O celular básico da Philco vem com Android 11 instalado e pode ser adquirido diretamente no site da fabricante. Há apenas uma opção de cor: azul escuro.

2 de 6 Philco Hit P13 vem com fone de ouvido Bluetooth — Foto: Divulgação/Philco Philco Hit P13 vem com fone de ouvido Bluetooth — Foto: Divulgação/Philco

Ficha técnica

Tela: 6,55 polegadas IPS

Resolução de tela: HD+

Procesador: A55 (octa-core)

Memória: 4 GB de RAM

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim – microSD de até 512 GB

Câmera traseira: quádrupla de 16 MP

Câmera frontal: 16 MP

Rádio FM: sim

Sensor de impressão digital: sim

Reconhecimento facial: sim

Sistema: Android 11

Bluetooth: 4.2

Peso: 185 g

Dimensões: 16,50cm x 7,65cm x 0,90cm

Tela e design do Philco Hit P13

3 de 6 Philco Hit P13 possui tela simples com tecnologia IPS — Foto: Divulgação/Philco Philco Hit P13 possui tela simples com tecnologia IPS — Foto: Divulgação/Philco

O Philco Hit P13 tem 6,55 polegadas de tela com painel IPS e resolução HD+, escolhas de hardware compatíveis com celulares de entrada. O modelo tem bordas finas e não possui notch, que é o entalhe na parte superior que costuma aparecer nos telefones da Apple. No Hit P13 a câmera selfie fica abrigada em um discreto furo no canto superior da tela.

Como afirmado anteriormente, no Brasil o aparelho é vendido somente na cor azul escuro. O acabamento da superfície é feito de material brilhante e há um leitor de impressão digital que está localizado na parte de trás, perto do conjunto de câmeras. No geral, os cantos do smartphones são arredondados e o design é discreto.

As câmeras do celular Philco

O smartphone da Philco apresenta câmera quádrupla no conjunto fotográfico, formada por um sensor principal de 16 megapixels, um ultra wide de 5 MP e mais dois sensores de 2MP, sendo um para fotos em macro e outro para trabalhar a profundidade e fazer imagens com o fundo desfocado.

4 de 6 Aparelho da Philco traz câmera quádrupla — Foto: Divulgação/Philco Aparelho da Philco traz câmera quádrupla — Foto: Divulgação/Philco

Confira o conjunto de câmeras do Philco Hit P13:

Principal de 16 MP

Ultra wide de 5 MP

Macro de 2 MP

Profundidade de 2 MP

A câmera frontal possui 16 megapixels e também pode ser utilizada como leitor facial, para desbloquear o sistema. O dispositivo filma em no máximo em Full HD, recurso compatível com smartphones na sua faixa de preço.

Desempenho

O Philco Hit P13 vem com processador A55 que, apesar de não ser muito conhecido, mesmo por quem acompanha tecnologia, possui oito núcleos e promete realizar um número razoável de tarefas ao mesmo tempo. O aparelho vem com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, que pode ser ampliado para até 512 GB via cartão microSD.

Tal conjunto deve proporcionar agilidade em tarefas do dia a dia, como navegação na internet ou o uso de aplicativos de mensagens ou redes sociais. No entanto, utilizar apps mais pesados como jogos com recursos gráficos avançados pode comprometer o bom rendimento do telefone.

Bateria do Hit P13

5 de 6 Fabricante promete bateria de longa duração no Philco Hit P13 — Foto: Divulgação/Philco Fabricante promete bateria de longa duração no Philco Hit P13 — Foto: Divulgação/Philco

Embora a fabricante não indique a autonomia esperada de uso, vale dizer que a bateria deste modelo possui 5.000 mAh, um patamar que acabou se tornando o padrão para dois dias longe da tomada com uso moderado.

Como os recursos do celular da Philco são relativamente simples, a bateria tende a aguentar bem ao longo do tempo. Não há qualquer menção da fabricante sobre carregamento rápido.

Android e recursos extras

6 de 6 Fone de ouvido sem fio da Philco tem conexão Bluetooth e TWS — Foto: Divulgação/Philco Fone de ouvido sem fio da Philco tem conexão Bluetooth e TWS — Foto: Divulgação/Philco

O aparelho vem com Android 11 e, pelo menos até o momento, não há a confirmação de que será atualizado com o Android 12. O site oficial da marca também não deixa claro sobre as potenciais modificações que tenham sido feitas no sistema do Google.

Além do desbloqueio facial e digital, vale destacar a presença de espaço para dual SIM e rádio FM. O smartphone traz GPS e diversos sensores como bússola e giroscópio, por exemplo. O fone de ouvido incluso mantém conexão Bluetooth com o aparelho e tem tecnologia TWS, aquela que permite parear cada lado de forma individual.

Preço do Philco Hit P13