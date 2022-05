Uber cria função para pedir viagens para convidados; veja como vai ser

A Uber anunciou nesta segunda-feira (9) um novo recurso que permitirá solicitar transporte para outras pessoas. A função “Viagem para Convidados” permite pedir um veículo para contatos da agenda e também para pessoas sem acesso ao celular ou cadastro no app . O pagamento poderá ser feito pelo convidado em dinheiro, ou pelo titular da conta, por cartão de crédito ou débito. Se estiver com telefone, o passageiro recebe dados como nome do motorista, veículo e placa por SMS ou no app. Da mesma forma, o condutor pode ver informações do convidado.

A funcionalidade por enquanto só está disponível para as cidades de Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA) e Sorocaba (SP), em formato de testes. Não há previsão de chegada da novidade para as demais localidades do país. A seguir, entenda como o recurso deve funcionar.

Como funciona a "Viagem para Convidados" da Uber?

1. Adicionar um usuário

A função oferece a possibilidade de adicionar novos usuários a uma mesma conta. Se o contato estiver salvo no celular, basta selecioná-lo que as informações serão exibidas automaticamente. Já no caso de a pessoa não estar na agenda, o aplicativo permite cadastrar nome, sobrenome e número de telefone na hora de solicitar a viagem.

2. Solicitar transporte

O processo de solicitação para terceiros acontece da mesma forma que o habitual: os dados de localização e destino são inseridos no sistema, e o motorista que aceita a corrida recebe as informações do passageiro assim que o pedido é realizado. Vale ressaltar que desde o início do trajeto o condutor fica ciente de que a corrida foi requisitada por outra pessoa que não o passageiro dono da conta.

3. Salvar contatos

É possível ainda salvar uma lista de contatos no sistema para facilitar a escolha do passageiro. Também existe a possibilidade de incluir os dados de quem vai embarcar somente no momento da solicitação da viagem. Após definir o passageiro, basta inserir o local de destino da viagem e seguir normalmente com o pedido. A plataforma irá pedir confirmação da viagem e, então, buscar por um motorista parceiro.

