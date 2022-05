V Rising: veja gameplay, requisitos e mais detalhes sobre o jogo para PC

V Rising é um jogo de sobrevivência para PC com temática de vampiros e elementos de MMORPGs, como Lost Ark e New World, distribuidos pela Amazon Games. A versão de acesso antecipado do game foi liberada na última terça-feira (17), sendo assim, já é possível aproveitar a experiência do jogo antes do seu lançamento oficial. O título, desenvolvido e publicado pela Stunlock Studios (Battlerite), coloca os jogadores na pele gélida de vampiros recém despertados que buscam por sangue para recuperar suas forças.