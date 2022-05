Vaio anuncia notebooks com chips Intel de 12ª geração no Brasil

A Vaio anunciou, nesta terça-feira (31), o lançamento de uma nova linha de notebooks com os últimos processadores da Intel. Os FE14 e FE15, que já estavam disponíveis no mercado com chips mais antigos, ganharão modelos com a versão mais recente da tecnologia. Eles são os primeiros aparelhos não profissionais com a 12ª geração da Intel a serem lançados no Brasil, visto o anúncio dos laptops profissionais da Avell na semana passada.