Valorant: veja times, formato e agenda de jogos da Etapa 2 do VCT BR 2022

A Etapa 2 do Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2022 acontece a partir deste sábado (14) até 26 de junho. A competição reúne as melhores equipes da Etapa 1 e os times que conquistaram a vaga pela Série de Acesso. Ao todo, serão dez participantes disputando pela maior fatia da premiação de R$ 405 mil e também pela vaga no segundo torneio Masters de 2022. Diferentemente da Etapa 1, em que os jogos foram realizados online, a segunda etapa ocorrerá de forma presencial nos estúdios da Riot Games na cidade de São Paulo.

A transmissão da Etapa 2 do VCT BR será realizada nos canais do Valorant Esports na Twitch e no YouTube. Streamers também farão watch parties para acompanhar o torneio com seus seguidores. Veja o formato da competição e calendário de jogos a seguir.

Confira mais detalhes sobre a Etapa 2 do Valorant Challengers Brazil 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Equipes participantes

A Etapa 2 do VCT BR terá as seis melhores equipes da Etapa 1 e quatro que sobreviveram à Série de Acesso. LOUD, Ninjas in Pyjamas (NiP), Vivo Keyd, FURIA Esports, Gamelanders e TBK Esports são os times que participaram da fase eliminatória da Etapa 1 e garantiram de antemão suas vagas na etapa seguinte. As outras participantes são Liberty, INGAMING Esports, Los Grandes e MIBR, equipes que conseguiram superar a Série de Acesso e conquistaram seu espaço na elite.

Vale destacar que Liberty e INGAMING Esports participaram da Etapa 1, mas passaram pela Série de Acesso por conta do desempenho ruim na competição. Além disso, a vaga da INGAMING Esports foi adquirida pela organização Stars Horizon no dia 6 de maio. Já Los Grandes e MIBR estarão fazendo suas estreias na elite do Valorant no Brasil.

Times foram divididos em dois grupos para a Etapa 2 do VCT BR — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Formato

O formato da Etapa 2 do VCT BR se manterá o mesmo da Etapa 1. As dez equipes serão divididas em dois grupos com cinco integrantes cada. Eles funcionarão em pontos corridos, com cada vitória valendo um ponto, e rounds vencidos e perdidos sendo utilizados como critérios de desempate. Haverá apenas um turno nessa fase, o que significa que as equipes jogarão entre si apenas uma vez e todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3).

As três melhores equipes de cada grupo avançarão para a próxima etapa. A fase eliminatória funcionará em uma chave de eliminação dupla, onde uma equipe só será eliminada se for derrotada duas vezes. Os primeiros confrontos seguirão sendo realizados em séries melhores de três partidas (MD3). Para as finais da chave superior e inferior, e a grande final, serão feitas séries melhores de cinco partidas (MD5).

Chave da fase eliminatória da Etapa 2 do VCT BR — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Premiação

A premiação total do torneio em dinheiro é de R$ 405 mil, que será dividido entre todas as participantes. A campeã também levará a vaga direta para o próximo Masters, segundo torneio internacional de Valorant de 2022 que será realizado em Copenhague, na Dinamarca. Já a vice-campeã participa do Last Chance Qualifier para disputar com a vice-campeã da América Latina a última vaga para o Masters. A Etapa 2 também distribuirá Pontos de Circuito, que serão utilizados para definir as competidoras no Valorant Champions 2022, o mundial de Valorant que acontece no final do ano.

Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação por colocação. Vale ressaltar que a campeã não ganhará Pontos de Circuito, pois ela já ganhará muitos pontos com a participação no Masters.

Etapa 2 do VCT BR – Premiação Colocação Premiação Vaga Pontos de Circuito 1° R$ 100 mil Masters - 2° R$ 75 mil Last Chance Qualifier (Brasil x América Latina) 75 3° R$ 50 mil - 65 4° R$ 40 mil - 50 5°–6° R$ 32,5 mil - 45 7°–8° R$ 25 mil - 40 9°–10° R$12,5 mil - 35

Calendário

O calendário completo da competição também já foi definido pela Riot Games. Confira todas as informações:

Semana 1

Sábado, 14 de maio (Grupo A, Rodada 1)

17h – LOUD x FURIA Esports

A seguir – Los Grandes x Gamelanders

Domingo, 15 de maio (Grupo B, Rodada 1)

17h – MIBR x Vivo Keyd

A seguir – Ninjas in Pyjamas x Liberty

Semana 2

Sábado, 21 de maio (Grupo B, Rodada 2)

17h – Ninjas in Pyjamas x Vivo Keyd

A seguir – TBK Esports x MIBR

Domingo, 22 de maio (Grupo A, Rodada 2)

17h - Los Grandes x LOUD

A seguir - FURIA Esports x Stars Horizon

Semana 3

Sábado, 28 de maio (Grupo A, Rodada 3)

17h – Stars Horizon x Gamelanders

A seguir – FURIA Esports x Los Grandes

Domingo, 29 de maio (Grupo B, Rodada 3)

17h – TBK Esports x Ninjas in Pyjamas

A seguir – Vivo Keyd x Liberty

Semana 4

Sábado, 4 de junho (Grupo B, Rodada 4)

17h – Liberty x MIBR

A seguir – Vivo Keyd x TBK Esports

Domingo, 5 de junho (Grupo A, Rodada 4)

17h – FURIA Esports x Gamelanders

A seguir – Stars Horizon x LOUD

Semana 5

Sábado, 11 de junho (Grupo A, Rodada 5)

17h – Stars Horizon x Los Grandes

A seguir – Gamelanders x LOUD

Domingo, 12 de junho (Grupo B, Rodada 5)

17h – TBK Esports x Liberty

A seguir – Ninjas in Pyjamas x MIBR

Fase Eliminatória

21 de junho, terça-feira

13h – Partida 1 (MD3)

A seguir – Partida 2 (MD3)

22 de junho, quarta-feira

13h – Partida 3 (MD3)

A seguir – Partida 4 (MD3)

23 de junho, quinta-feira

13h – Partida 5 (MD3)

A seguir – Partida 6 (MD3)

A seguir – Partida 7 (MD3)

24 de junho, sexta-feira

13h – Final da Chave Superior (MD5)

25 de junho, sábado

13h – Final da Chave Inferior (MD5)

26 de junho, domingo

13h – Grande Final (MD5)

