Vampire: Swansong e Apex Legends são destaques nos lançamentos da semana

Vampire: The Masquerade - Swansong e Apex Legends Mobile são duas novidades que serão lançadas esta semana. Além do RPG focado em narrativa no universo de Vampiro: A Máscara e da versão para smartphones do jogo produzido pela EA , Battle Royale, o game de aventura espacial Deliver Us The Moon, o simulador de zumbis Deadcraft e o jogo de tiro com bruxinhas Cotton Fantasy também compõem a lista de lançamentos. Confira, a seguir, tudo sobre os novos jogos da semana, assim como suas datas, preços e as respectivas plataformas nas quais estão disponíveis.

1 de 9 Vampire: The Masquerade – Swansong é um dos destaques entre os lançamentos da semana — Foto: Divulgação/Big Bad Wolf Vampire: The Masquerade – Swansong é um dos destaques entre os lançamentos da semana — Foto: Divulgação/Big Bad Wolf

Vampire: The Masquerade - Swansong - 19 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O novo jogo de RPG baseado na 5ª edição do RPG de mesa Vampiro: A Máscara colocará jogadores no papel de três vampiros: Galeb, Emem e Leysha, que terão a missão de descobrir quem lançou um grande ataque contra a organização Camarilla de Boston. O game utiliza mecânicas baseadas no famoso RPG de mesa ao permitir que usuários administrem seus atributos e tentem resolver problemas de várias maneiras, como através de intimidação, persuasão e até poderes sobrenaturais. Vale lembrar que usar suas habilidades de vampiro exigirá sangue e ficar sem se alimentar pode influenciar no seu instintos animalesco, limitando suas opções de interação.

2 de 9 Vampire: The Masquerade - Swansong traz um game profundo baseado no RPG de mesa Vampiro: A Máscara — Foto: Reprodução/Epic Games Store Vampire: The Masquerade - Swansong traz um game profundo baseado no RPG de mesa Vampiro: A Máscara — Foto: Reprodução/Epic Games Store

O popular Battle Royale dos consoles chegará em uma versão independente para smartphones, sem crossplay com os outros videogames, mas com suas próprias características. No game, dezenas de jogadores são lançados em um mapa sem equipamentos e precisam encontrar armas e itens para lutar e tentar sobreviver.

3 de 9 Apex Legends Mobile utiliza ação Battle Royale do game gratuito para smartphones e tablets — Foto: Reprodução/Google Play Store Apex Legends Mobile utiliza ação Battle Royale do game gratuito para smartphones e tablets — Foto: Reprodução/Google Play Store

A versão oferecerá controles de toque simplificados, modos próprios por tempo limitado e um elenco de lendas reduzido. Entre eles estão: Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder e Caustic. Apex Legends Mobile estava sendo testado em alguns países, mas agora será lançado globalmente de forma gratuita para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Deliver Us The Moon - 19 de maio - PS5, XBSX/S

Lançado anteriormente no PS4, Xbox One e PC, o jogo de aventura Deliver Us The Moon chega agora ao PS5 e Xbox Series X/S, com visuais em 4K, suporte a ray tracing e upgrade gratuito para usuários que já possuem o game. Deliver Us The Moon é um jogo de aventura focado na seguinte narrativa: a raça humana está em risco de extinção por falta de recursos e a única esperança está nas mãos da colônia Lunar, com quem os personagens perderam contato. Sendo assim, os jogadores controlam um astronauta que precisa explorar e resolver quebra-cabeças para desvendar o que aconteceu e descobrir como salvar a humanidade. O jogo está disponível no Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 92,45.

4 de 9 Deliver Us The Moon é um jogo de aventura focado em narrativa com exploração espacial e muito mistério — Foto: Reprodução/Microsoft Store Deliver Us The Moon é um jogo de aventura focado em narrativa com exploração espacial e muito mistério — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Deadcraft - 19 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Na história do game, a população foi reduzida a alguns poucos grupos de sobreviventes após um meteoro cair na Terra, e um vírus fez com que os mortos voltassem à vida como zumbis. No jogo, os usuários controlam Reid, um rapaz que foi torturado e se tornou um meio-zumbi em busca de vingança. O game tem elementos de ação que podem ser observados quando Reid enfrenta hordas de zumbis como inimigos, e também simulação, ao permitir que o personagem plante os corpos dos mortos-vivos para colher sua própria legião de criaturas. Deadcraft está disponível no Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 94,95.

5 de 9 Deadcraft é um jogo de ação onde os jogadores precisam enfrentar zumbis inimigos e podem criar o seu próprio exército — Foto: Reprodução/Steam Deadcraft é um jogo de ação onde os jogadores precisam enfrentar zumbis inimigos e podem criar o seu próprio exército — Foto: Reprodução/Steam

Cotton Fantasy - 20 de maio - PS4, SW

A clássica série de tiro japonesa Cotton, que ganhou um remake de seu primeiro jogo no ano passado, Cotton Reboot!, agora recebe um novo título para os consoles atuais, com gráficos em 3D acompanhados pela jogabilidade clássica 2D. A história do jogo segue a bruxinha Cotton, que precisa encontrar a bruxa Nata e resolver um problema de falta de doces Willows no País das Fadas. Além de Cotton, o jogo apresenta mais personagens jogáveis, como Appli, Kawase, Luffee, Ria e Fine, cada uma com seu próprio estilo de jogabilidade. Cotton Fantasy está disponível no Nintendo Switch por R$ 199,99.

6 de 9 Cotton Fantasy traz um novo capítulo da carismática série de tiro com a bruxinha Cotton — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Cotton Fantasy traz um novo capítulo da carismática série de tiro com a bruxinha Cotton — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Umurangi Generation - 19 de maio - XBSX/S, XB, SW, PC

Neste incomum jogo de fotografia em primeira pessoa, jogadores entram no papel de um courier da empresa Tauranga Express em um futuro distópico. Durante sua jornada, o game irá desafiar os usuários a tirarem fotos de certos objetos sob determinadas condições, mas cabe ao jogador escolher como quer cumprir esses objetivos. As fotos serão julgadas de acordo com suas cores, conteúdo e composição, através de um sistema de análise inteligente. Também existe a possibilidade de melhorar sua câmera com novas lentes e equipamentos encontrados pelo mapa ou oferecidos como recompensas de missões. Umurangi Generation está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 127,45 e para PC na loja digital Steam por R$ 28,99.

7 de 9 Umurangi Generation é um jogo de fotografia que recompensa jogadores por usarem sua criatividade ao tirar fotos — Foto: Reprodução/Steam Umurangi Generation é um jogo de fotografia que recompensa jogadores por usarem sua criatividade ao tirar fotos — Foto: Reprodução/Steam

Souldiers - 19 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Jogo de ação e aventura com visual retrô, Souldiers é inspirado por clássicos como Metroid e Castlevania na exploração e na franquia Dark Souls em seu combate. O game segue os passos de um grupo de soldados nos limites do pós-vida enquanto tentam voltar para seu mundo. É possível escolher entre três classes: Scout (explorador), Archer (arqueiro) e Caster (mago) para se aventurar pelo universo desafiador e interconectado.

8 de 9 Souldiers é um novo game de ação e aventura estilo "Metroidvania" com um combate inspirado por Dark Souls — Foto: Reprodução/Steam Souldiers é um novo game de ação e aventura estilo "Metroidvania" com um combate inspirado por Dark Souls — Foto: Reprodução/Steam

Dolmen - 20 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Desenvolvido através de uma campanha de financiamento coletivo no site Kickstarter, Dolmen é um jogo que mistura elementos de ação com um sistema de combate profundo, e também terror espacial, como em Dead Space. Tudo começa com uma misteriosa fenda dimensional na estação mineradora de Revion Prime, onde cristais chamados Dolmen, com propriedades de interagir entre diferentes realidades, estão sendo extraídos.

9 de 9 Dolmen é um jogo de ação com uma pitada de terror espacial desenvolvido graças a uma campanha de financiamento coletivo — Foto: Reprodução/Steam Dolmen é um jogo de ação com uma pitada de terror espacial desenvolvido graças a uma campanha de financiamento coletivo — Foto: Reprodução/Steam