Vaza ficha técnica do Galaxy Z Fold 4; saiba os detalhes

Uma das informações especuladas é que o modelo não deve ter uma mudança no tamanho dos displays, que devem permanecer em 7,6 polegadas na tela maior e 6,2 polegadas na tela menor. A tecnologia dos dois displays seria o AMOLED, com resolução QXGA+ na externa e HD+ na interna.

Caso as informações sejam confirmadas, a câmera frontal interna sob o display do Galaxy Z Fold 4 terá 16 MP, o que é um salto grande se comparado com os 4 MP presentes na geração atual. A câmera frontal externa, por outro lado, deverá manter os 10 MP do Z Fold 3. O conjunto triplo de lentes no sensor traseiro teria uma câmera principal de 50 MP e duas de 12 MP.