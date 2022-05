Você embarcaria? Vídeo mostra carro voador em ação

O vídeo que mostra um carro voador sueco em operação vem dando o que falar nas últimas horas. O Jetson One é uma aeronave no meio termo entre um carro e um helicóptero. Ele chamou atenção pelo design futurístico e pelo peso reduzido. Com uma estrutura de apenas 86 kg, o modelo apresenta a ousada proposta ousada de ser um veículo voador de dirigibilidade simples, podendo ser pilotado por qualquer pessoa. A Jetson, marca sueca por trás da ideia, divulgou nesta quinta-feira (19) imagens que revelam a experiência de se locomover no ultraleve voador.

Apesar de curto, o conteúdo dá uma prévia de como será o futuro da tecnologia aos entusiastas que aguardam ansiosamente para que o conceito queridinho dos filmes de ficção científica faça parte da vida real.

2 de 3 Modelo é compacto e tem autonomia para até 20 minutos de voo — Foto: Divulgação/Jetson Aero Modelo é compacto e tem autonomia para até 20 minutos de voo — Foto: Divulgação/Jetson Aero

O que é eVTOL?

O eVTOL é uma aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica. Esse tipo de modelo surgiu após o desenvolvimento de uma série de estudos que possibilitou que a tecnologia de propulsão elétrica pudesse colocar no ar modelos como esse. O sistema é composto basicamente por motores e baterias.

A ideia do eVTOL vem fazendo cada vez mais sentido graças às novas demandas dos centros urbanos por veículos para mobilidade aérea urbana. É por isso que várias empresas investem pesado na tecnologia, como a Embraer, a Toyota e até a NASA.

Jetson One

O Jetson One foi anunciado em outubro de 2021, mas já era desenvolvido desde 2017. Embora ainda não seja comercializado, o vídeo de anúncio do produto viralizou, alcançando mais de 15 milhões de acessos no YouTube. Agora, a marca sueca publicou um vídeo sem cortes de um voo com o Jetson One.

Confira abaixo o vídeo do Jetson One em ação

O Jetson One comporta uma pessoa de no máximo 95 kg. Seu corpo é equipado com oito motores e a velocidade máxima é limitada a 102 km/h por um software. Todo o controle de pilotagem é feito a partir de um joystick de três eixos e uma alavanca que serve como acelerador. O site informa que uma hora de carga a 220 V ou duas horas de carga a 110 V é capaz de levar a bateria de zero a 100%, o que é suficiente para uma autonomia de 20 minutos de voo.

As promessas da empresa

A empresa sueca acredita que poderá “colocar qualquer pessoa no Jetson” e ensiná-la a voar em cinco minutos. A confiança na praticidade de pilotagem é tanta que a Jetson Aero fornece dois dias de treinamento para quem adquirir uma unidade do carro voador. A fabricante ainda promete que não é necessário ter experiência com voo para assumir o eVTOL.

No entanto, vale ressaltar que nem todos os países (é o caso do Brasil, por exemplo) possuem regras de tráfego aéreo que possibilitem que veículos assim sejam usados por “pessoas comuns”. Já nos Estados Unidos é permitido voar com um ultraleve sem a necessidade de licença.

3 de 3 Modelo da Jetson One vai ter que enfrentar algumas legislações no mundo para que seja permitido que "qualquer um" voe nele — Foto: Divulgação/Jetson Aero Modelo da Jetson One vai ter que enfrentar algumas legislações no mundo para que seja permitido que "qualquer um" voe nele — Foto: Divulgação/Jetson Aero

O modelo é construído em fibra de carbono e alumínio com as seguintes dimensões: 2,4 m x 1,5 m x 1.03 m. De acordo com a fabricante, toda a produção de 2022 já foi esgotada e existem poucos modelos para 2023 ainda disponíveis.

Quem quiser um Jetson One deve fazer uma reserva no valor de U$ 22 mil, o que dá cerca de R$ 113 mil em conversão direta, e depois fazer um pagamento restante de U$ 92 mil, por volta de R$ 452 mil. Ou seja, o custo total do carro voador beira o equivalente a R$ 565 mil.

Com informações de Autoevolution e Jetson Aero

Veja abaixo mais detalhes sobre Mavic Air 2, o drone da DJI