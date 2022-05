Warhammer 40000 e Trek to Yomi são destaques nos lançamentos da semana

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters e Trek to Yomi são os destaques entre os lançamentos da semana. O novo game no universo da popular franquia de estratégia Warhammer 40.000 e aventuras de um samurai inspiradas por filmes clássicos em preto e branco não chegam sozinhos. As estreias da semana ainda contam com os tiroteios desenfreados de Wildcat Gun Machine e os comentários cômicos de Rifftrax: The Game. Confira tudo sobre os lançamentos, como suas datas, preços e plataformas onde estão disponíveis, a seguir.

1 de 6 Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters traz a divisão de elite Grey Knights para enfrentar criaturas corrompidas em um novo capítulo da série de estratégia — Foto: Divulgação/Steam Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters traz a divisão de elite Grey Knights para enfrentar criaturas corrompidas em um novo capítulo da série de estratégia — Foto: Divulgação/Steam

👉 Quais são os melhores jogos de estratégia e RPG? Comente no Fórum TechTudo

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters - 5 de maio - PC

O novo capítulo da série Warhammer 40.000 conta a história de uma divisão de elite dos Space Marines, os Grey Knights, convocada para enfrentar The Bloom, uma peste cósmica que ameaça aniquilar mundos. Através de batalhas estratégicas em turnos, jogadores irão enfrentar inimigos corrompidos pela peste em diversos planetas enquanto melhoram sua base de operações e personalizam seus guerreiros.

As escolhas do jogador sobre onde e como combater The Bloom vão determinar quais planetas sobrevivem e quais desaparecerão frente à ameaça. O game conta ainda com dublagem do ator Andy Serkis como o personagem Vardan Kai. Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters está disponível para PC nas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 84,99.

2 de 6 O enredo de Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters depende das escolhas do jogador — Foto: Divulgação/Steam O enredo de Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters depende das escolhas do jogador — Foto: Divulgação/Steam

Trek to Yomi - 5 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Inspirado por clássicos filmes de samurais, Trek to Yomi é um game que mescla gráficos em 3D com uma jogabilidade 2D. Durante o jogo, é possível explorar alguns trechos em 3D, mas ao enfrentar oponentes a ação se torna lateral, com foco nas posições que seus inimigos seguram a espada e em contra-ataques com timing correto. O enredo do game conta a história de Hiroki, um samurai que jurou proteger seu vilarejo do mal, mas que encontrará inimigos e forças sobrenaturais pelo seu caminho. Trek to Yomi está disponível no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 104,90, no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95 e no PC por R$ 49,99 através das lojas digitais Steam e GOG.

3 de 6 Trek to Yomi é um game de ação em preto e branco inspirado por clássicos filmes de samurai — Foto: Reprodução/Steam Trek to Yomi é um game de ação em preto e branco inspirado por clássicos filmes de samurai — Foto: Reprodução/Steam

Dungeon Defenders: Awakened - 3 de maio - PS4

O jogo que mistura elementos de Tower Defense, ação e RPG finalmente chega ao PlayStation 4 (PS4) após passar pelo Xbox One e Nintendo Switch. No game, o mundo de Etheria está ameaçado e os jogadores precisam erguer defesas para proteger os cristais do reino contra hordas de diversos tipos de inimigos. Além de posicionar as defesas, também é possível se envolver diretamente na ação com sete classes diferentes de heróis. Além disso, o game conta com suporte para até quatro pessoas em modo cooperativo online.

4 de 6 Em Dungeon Defenders: Awakened jogadores podem colocar defesas para enfrentar inimigos e também partirem para a ação — Foto: Reprodução/Steam Em Dungeon Defenders: Awakened jogadores podem colocar defesas para enfrentar inimigos e também partirem para a ação — Foto: Reprodução/Steam

Wildcat Gun Machine - 4 de maio - PS4, XB, SW e PC

Neste game estilo roguelike, jogadores poderão explorar labirintos enquanto enfrentam hordas de inimigos em tiroteios frenéticos. No jogo, há mais de 40 armas diferentes para usar em combate, além de robôs gigantes que podem ser invocados para enfrentar chefes cada vez mais poderosos. Como é de costume nos roguelikes, o jogador pode esperar morrer várias vezes para realizar mais tentativas com novas habilidades. Wildcat Gun Machine está disponível no Nintendo Switch por R$ 69,99.

5 de 6 Wildcat Gun Machine é um game estilo rogue com tiroteios frenéticos e hordas de inimigos para derrotar — Foto: Reprodução/Steam Wildcat Gun Machine é um game estilo rogue com tiroteios frenéticos e hordas de inimigos para derrotar — Foto: Reprodução/Steam

Rifftrax: The Game - 5 de maio - PS4, XB, SW e PC

O grupo de comediantes Rifftrax, conhecido pelos comentários cômicos em filmes antigos, criou um jogo que funciona como uma ferramenta para produzir suas próprias histórias. O game conta com com 250 clipes de filmes considerados ruins, como "Rollergator", "Attack Of The Supermonsters" e "Plan 9 from Outer Space" para que o jogador adicione comentários engraçados com amigos.

É possível usar um sistema de texto para voz ou selecionar entre mais de dois mil comentários pré-programados. O jogo conta com multiplayer para até seis pessoas, com smartphones como controle, além de sistemas de votação do público para jogadores que pretendam transmitir o game por stream.