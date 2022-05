Whatsapp anuncia fim de suporte ao iOS 10 e 11; veja iPhones afetados

O WhatsApp vai parar de funcionar em iPhones com iOS 10 e 11 a partir de 24 de outubro de 2022. O portal especializado WABetaInfo divulgou um print, nesta sexta-feira (21), em que o app de mensagens exibe um aviso para que usuários atualizem seus celulares "para a versão mais recente do iOS para continuar usando o WhatsApp ". Vale lembrar que o mensageiro atualizou a página da Central de Ajuda na última semana, com a informação de suporte somente para celulares com o iOS 12 ou posterior.

O WhatsApp, portanto, não poderá mais ser usado em aparelhos iPhone 5, iPhone 5C ou aparelhos da Apple anteriores, já que o iOS 12 não chegou para esses dispositivos. Neste caso, a solução para continuar a ter acesso ao WhatsApp é trocar o celular por um modelo que seja compatível com versões mais recentes do sistema operacional.

1 de 1 Whatsapp encerrará suporte para iOS 10 e 11 em breve; iPhones antigos serão afetados — Foto: SOPA Images/Getty Images Whatsapp encerrará suporte para iOS 10 e 11 em breve; iPhones antigos serão afetados — Foto: SOPA Images/Getty Images

Como o iPhone 5 e o iPhone 5C foram lançados há quase dez anos, é provável que a decisão do WhatsApp não afete muitos usuários. Segundo o WABetaInfo, o encerramento do suporte para versões mais antigas do iOS seria feito para que o mensageiro foque no desenvolvimento e na melhorias das funções atuais.

Os usuários de iOS 10 e 11 podem fazer backup de suas conversas no ​​iCloud e restaurar os bate-papos em um aparelho compatível com a versão do iOS 12 ou superior. Para isso, é necessário ir nas configurações do WhatsApp e tocar em "Bate-papos". Depois, toque em "Backup de bate-papo" e, em seguida, em "Fazer backup agora".

Já os usuários que utilizam iOS 10 e 11, mas que têm aparelhos compatíveis com versões mais recentes do sistema operacional - iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S , devem fazer update do sistema operacional para usar o mensageiro. Para isso, acesse os "Ajustes" do celular, vá até a aba "Geral" e, depois, selecione "Atualização de Software".

Com informações de Macrumors e WABetaInfo

