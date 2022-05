WhatsApp: função muito aguardada pode chegar ao mensageiro; entenda

O WhatsApp está trabalhando em uma função muito aguardada pelos usuários: a possibilidade de sair de grupos de forma silenciosa. O recurso, descoberto pelo site WABetaInfo nesta terça-feira (17), está em fase de testes e poderá permitir que o usuário deixe as conversas coletivas do mensageiro sem que os demais membros do chat sejam notificados. Na atualização, apenas os administradores dos grupos seriam avisados da saída do participante.