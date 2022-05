WhatsApp GB: por que faz tanto sucesso? Veja funções e riscos

O WhatsApp GB, lançado em 2014, é um APK modificado do mensageiro original, disponível somente para celulares Android . Para fazer download do app , que não está presente na Google Play Store , usuários precisam recorrer a links de origem duvidosa, hospedados em plataformas não-oficiais. Apesar dos inúmeros riscos de segurança, a versão clonada do WhatsApp faz muito sucesso por conta da promessa de recursos "exclusivos" no mensageiro. Entenda, a seguir, porque usam o WhatsApp GB e quais os possíveis perigos do APK.

1 de 3 WhatsApp GB é uma versão não oficial do aplicativo original; entenda o sucesso entre jovens e perigos do app modificado — Foto: Getty Images/ Anadolu Agency WhatsApp GB é uma versão não oficial do aplicativo original; entenda o sucesso entre jovens e perigos do app modificado — Foto: Getty Images/ Anadolu Agency

Como recuperar conversas no WhatsApp? Veja no Fórum do TechTudo.

No que o GB difere do WhatsApp oficial?

O WhatsApp GB foi criado por desenvolvedores desconhecidos e que, como várias outras opções similares, funciona como uma espécie de clone do aplicativo de mensagens oficial. Ele possui a mesma estrutura e interface do original, mas difere ao oferecer recursos adicionais que não estão disponíveis no WhatsApp - como, por exemplo, a possibilidade de tirar o "online" do app.

Embora os criadores afirmem que usam o mesmo servidor de criptografia do serviço da Meta, não é possível certificar que, de fato, obedecem às mesmas políticas de privacidade e segurança.

2 de 3 WhatsApp GB foi criado cinco ano após o lançamento do app original — Foto: Reprodução/Pexels WhatsApp GB foi criado cinco ano após o lançamento do app original — Foto: Reprodução/Pexels

Quais são as funções exclusivas do APK (não disponíveis no app oficial)?

O entusiasmo pela versão clonada se dá pelas suas funções "exclusivas", que não existem no WhatsApp original. São exemplos a possibilidade de esconder o status online, customizar o app para deixar a interface colorida, agendar mensagens, ler mensagens apagadas, criar listas de transmissão com até 600 contatos e criar mensagens de autodestruição. Além disso, no MOD é possível fazer download de status e conectar mais de um número no mesmo perfil.

Além disso, ainda é permitido que usuários enviem até 90 fotos de uma única vez, vídeos com tamanho de até 50MB e até mesmo recursos que a versão original só disponibiliza para o WhatsApp Business, como respostas automáticas.

Como funciona e quais os riscos do uso do APK?

Por se tratar de um APK - ou seja, versão modificada e que não está disponível para download em lojas oficiais de aplicativo - o usuário precisa baixar o mod em sites desconhecidos. Então, para instalar o WhatsApp GB em smartphone Android, é necessário ativar a chave de instalação de apps não oficiais — o que abre portas para a infecção do celular com malwares se o download estiver contaminado, por exemplo.

Além disso, o usuário pode acabar expondo diversos dados, tanto pessoais quanto de terceiros, já que não é possível saber com certeza o tratamento que o mod dá às informações divulgadas no app - o que facilita a ação de hackers na aplicação de golpes.

3 de 3 Roubo de dados e vírus são principais perigos ao instalar APK modificado — Foto: Reprodução/Pond5 Roubo de dados e vírus são principais perigos ao instalar APK modificado — Foto: Reprodução/Pond5

Usar o WhatsApp GB pode te banir do app?

De acordo com a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, usuários que utilizarem a versão pirata do aplicativo podem ser banidos de forma temporária ou permanente do mensageiro. O período de suspensão da conta varia de acordo com o número de vezes em que o usuário já foi banido, e isso acontece pela violação dos termos e condições do app, que proíbe o download e uso de versões clonadas.

No Twitter, internautas se dividem entre os que usam e gostam do aplicativo, e os que questionam a utilização desse tipo de APK, já que extrapola os limites de privacidade de outros usuários.

Com informações de Digital Bachat

Veja também: WhatsApp clonado: como recuperar conta e se proteger de golpe