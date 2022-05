WhatsApp Web não conecta? App fica instável e não atualiza contatos

O WhatsApp apresenta problemas e está fora do ar para alguns usuários na manhã desta terça-feira (17). No Twitter , pessoas relatam que os principais erros estão no WhastApp Web, que está indisponível e com erros ao tentar conectar. Já o aplicativo para celulares Android não atualiza a lista de contatos. Vale lembrar que a versão web do app tem recebido muitas críticas de usuários há algumas semanas, desde que passou por atualização. Hoje, no entanto, a instabilidade é maior e afeta mais pessoas.

Nos testes feitos pelo TechTudo, no iPhone (iOS), o aplicativo não apresentou erros, e os contatos recém adicionados apareceram normalmente. No Android, porém, a lista de contatos não atualizou. A reportagem entrou em contato com o WhatsApp para entender o que ocasionou o bug e se há alguma previsão de conserto. Em nota, a assessoria explicou que "já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados" (veja a declaração completa ao final da matéria).

1 de 3 WhatsApp apresenta erro de salvar contato em celulares Android — Foto: Reprodução/Getty Images WhatsApp apresenta erro de salvar contato em celulares Android — Foto: Reprodução/Getty Images

No Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, foi registrado um pico de reclamações a partir das 8h58 de hoje. Já no Google Trends, site que verifica as pesquisas realizadas no Google, houve um aumento de buscas na última hora por termos como "WhatsApp fora do ar" e "WhatsApp não atualiza contatos".

2 de 3 WhatsApp não atualiza lista de contatos no Android; reclamações começaram às 8h58 desta terça-feira — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo WhatsApp não atualiza lista de contatos no Android; reclamações começaram às 8h58 desta terça-feira — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

O que diz o WhatsApp?

Confira a seguir a nota completa enviada pelo WhatsApp ao TechTudo.

"O WhatsApp está implementando novidades na versão do WhatsApp Web e do Desktop. Com esta atualização, será possível conectar o WhatsApp em até quatro dispositivos vinculados ao mesmo tempo, sem exigir que o telefone esteja online. Cada um destes dispositivos se conectará ao WhatsApp de forma independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que as pessoas esperam do aplicativo garantido pela criptografia de ponta a ponta. Essas mudanças começaram a ser lançadas para os usuários em janeiro, e chegarão a todos os usuários de iOS em março e aos usuários de Android em abril.

O feedback dos usuários mostrou que ainda há um caminho a ser percorrido. O WhatsApp está ciente de que pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança no WhatsApp Web e no Desktop e já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados."

3 de 3 Downdetector registra aumento nas notificações relacionadas ao WhatsApp — Foto: Reprodução/TechTudo Downdetector registra aumento nas notificações relacionadas ao WhatsApp — Foto: Reprodução/TechTudo

Abaixo, veja as principais reclamações feitas no Twitter por internautas nesta terça-feira (17).

Com informações de Google Trends e Downdetector

