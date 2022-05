WhatsApp testa reações a status e outras funções aguardadas; veja

O WhatsApp está testando novas funções envolvendo os Status . Uma das novidades é a possibilidade de reagir às postagens dos amigos com emojis, em um recurso de funcionamento semelhante às reações de Stories do Instagram . O experimento foi descoberto neste último sábado (30) pelo site especializado WABetaInfo, que capturou imagens da funcionalidade na versão beta do WhatsApp para computador. De acordo com a página, o teste pode aparecer em breve nos aplicativos beta para Android e iPhone ( iOS ).

O recurso, chamado de “Reações Rápidas”, exibe oito emojis no rodapé da página para que o usuário selecione e demonstre "seu sentimento" àquele Status. As carinhas são as mesmas utilizadas nas reações dos Stories do Instagram, como o rosto sorrindo, rosto com olhos de coração e o confete de festa. A exceção é o símbolo de fogo, que foi substituído no WhatsApp pelo ícone de mãos juntas em oração (bastante confundido com um “high-five”).

Ainda segundo o WABetaInfo, quando o usuário reage a um Status, o emoji é enviado de forma simples na conversa com aquele contato. O site não deixa claro se uma miniatura do Status é exibida no chat para contextualizar o envio do emoji – assim como acontece quando alguém responde a um Status usando texto. O portal também não informou se haverá a possibilidade de escolher outros emojis além das opções padrão para reagir.

Outra novidade envolvendo os Status do WhatsApp

Além do envio de reações, o WhatsApp também está testando a capacidade de visualizar os Status diretamente na lista de conversas da página inicial. A função, que também é semelhante ao formato existente no Instagram, seria sinalizada por um anel indicativo na cor verde adicionado ao redor da foto de perfil do amigo, indicando que aquele contato possui Status ativos para assistir.

Os testes do WABetaInfo revelaram o funcionamento do recurso: ao tocar na foto de perfil do amigo, o Status seria aberto imediatamente na tela. Para acessar a conversa, seria necessário tocar na célula que contém o nome do contato. Essa opção deixaria as histórias mais visíveis para todos os usuários, que poderiam assistir aos Status dos amigos enquanto estivessem procurando uma pessoa na lista para conversar.

Mais experimentos

O WhatsApp também estaria testando a possibilidade de criar enquetes nas conversas em grupo. Descoberta em março deste ano, o recurso está no beta para celulares. Seu funcionamento parece ser simples: após enviar a pergunta, cada membro poderia votar na opção que preferisse, e todos os participantes do chat poderiam ver o resultado. O print capturado pelo WABetaInfo, porém, mostra que não seria possível visualizar o voto individual de cada membro. O portal americano diz que a função de enquete também seria criptografada de ponta-a-ponta - assim, nem o WhatsApp teria acesso ao questionário.

Outra novidade seria a possibilidade de vincular a conta do WhatsApp a um segundo celular. O portal afirma que, para ativar o recurso, seria necessário apontar a câmera do smartphone principal para a tela do dispositivo secundário, fazendo a sincronização por meio de um QR Code. Até o momento, a opção recém-lançada de usar o mensageiro em vários dispositivos só está disponível para computadores, mantendo apenas um celular com a conta do usuário.

Embora todos esses testes tenham sido capturados nas últimas semanas, vale lembrar que todos eles são apenas experimentos. Não há a confirmação de que serão, de fato, implementados à versão final do WhatsApp e disponibilizados para o público. Também não há previsão de quando isso poderia ocorrer, já que não houve anúncio oficial feito pelo mensageiro. Ainda é válido destacar que, por se tratar de recursos ainda não finalizados, eles poderão ser incorporados com mudanças.

