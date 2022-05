WhatsApp Web lento? Entenda reclamações após atualização

O WhatsApp Web está, mais uma vez, enfrentando lentidão para baixar e carregar mensagens. O problema tem acontecido frequentemente, desde que o mensageiro para desktop recebeu a capacidade de permitir o acesso às mensagens com o celular desconectado , em fevereiro. Nesta quinta-feira (5), o termo " WhatsApp Web" foi parar nos Trending Topics do Twitter , onde os usuários relataram uma série de falhas no serviço. O mesmo aconteceu na semana passada , quando o mensageiro recebeu um update que pretendia consertar os erros causados pela versão lançada em fevereiro, mas, em vez disso, causou insatisfação.

O TechTudo entrou em contato com o WhatsApp para entender qual poderia ser a causa do bug e se havia previsão de reparo. Em resposta, a empresa enviou a mesma nota emitida na última semana, afirmando que "já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados" (leia posicionamento completo ao final da matéria).

1 de 1 WhatsApp Web enfrenta lentidão após atualização; entenda — Foto: Getty Images WhatsApp Web enfrenta lentidão após atualização; entenda — Foto: Getty Images

Como instalar o Whatsapp Web no PC? Veja no Fórum do TechTudo

Os problemas enfrentados pelos usuários são diversos. Grande parte está reclamando que a plataforma não consegue exibir as mensagens dos chats no PC, embora as conversas estejam fluindo normalmente nos apps para Android e iPhone (iOS). Ao tentar carregar os recados no chat, o WhatsApp Web exibe a seguinte mensagem: "Aguardando mensagem. Essa ação pode levar alguns instantes."

Outros usuários sequer estão conseguindo abrir o WhatsApp Web. De acordo com o perfil do Twitter @likeapri__, a tela "Baixando mensagens", exibida ao inicializar o serviço no navegador, levou 20 minutos para chegar em apenas 20% de carregamento.

Como aconteceu na atualização do último dia 25, os usuários pediram a volta da antiga versão, mais rápida e estável do que as atualizações que trazem o suporte ao WhatsApp Web com smartphone desligado. No entanto, é importante notar que a falha não é generalizada; após atualizar a plataforma nesta quinta (5), alguns usuários não enfrentaram dificuldade para acessar o mensageiro nem sincronizar o histórico de conversas.

Leia a nota oficial do WhatsApp enviada ao TechTudo:

"O WhatsApp está implementando novidades na versão do WhatsApp Web e do Desktop. Com esta atualização, será possível conectar o WhatsApp em até quatro dispositivos vinculados ao mesmo tempo, sem exigir que o telefone esteja online. Cada um destes dispositivos se conectará ao WhatsApp de forma independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que as pessoas esperam do aplicativo garantido pela criptografia de ponta a ponta. Essas mudanças começaram a ser lançadas para os usuários em janeiro, e chegarão a todos os usuários de iOS em março e aos usuários de Android em abril.

O feedback dos usuários mostrou que ainda há um caminho a ser percorrido. O WhatsApp está ciente de que pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança no WhatsApp Web e no Desktop e já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados."

Veja também: Como fazer figurinha no WhatsApp Web sem instalar nada no PC