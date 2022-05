Wi-Fi 7: nova internet pode atingir velocidades de mais de 30 Gb/s

O Wi-Fi 7, um novo padrão de velocidade de internet sem fio, está perto de ser lançado. Na última semana, a Qualcomm anunciou a Network Pro Series Gen 3, uma plataforma que, como o nome sugere, contará com a nova tecnologia. Segundo a empresa dos EUA, os novos aparelhos contarão com velocidades de mais de 33 Gb/s, isto é, mais que o triplo da potência do Wi-FI 6E, que tem performance de até 10 Gb/s. A Wi-Fi Alliance, o grupo que dita os padrões da tecnologia e do qual a Qualcomm faz parte, já havia anunciado que o Wi-Fi 7 teria, no mínimo, 30 Gb/s.