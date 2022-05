Wild Tour Brasil 2022: Omegha vence a Vivo Keyd de virada e conquista o título

A Omegha Esports venceu a Vivo Keyd, neste domingo (8), e ficou com o título do Wild Tour Brasil 2022 , torneio brasileiro de League of Legends: Wild Rift . Enquanto a Omegha chegou ao duelo como a favorita por não ter sido derrotada durante os playoffs, a VK se classificou depois de sobreviver a uma complicada chave inferior. No começo da série melhor de sete partidas (MD7), a VK se mostrou em um momento superior, soube se adaptar bem às propostas de sua adversária e chegou a abrir 3–1. No entanto, a Omegha acordou no quinto jogo, executou drafts superiores e buscou a vitória de virada por 4–3 para ficar com o título.

Com o resultado, a Omegha levantou a taça do Wild Tour Brasil 2022, levou a premiação de R$ 220 mil e ficou com a única vaga brasileira para a fase de grupos do Campeonato Mundial de Wild Rift – Icons 2022. Apesar da derrota, a VK ficou com a premiação de R$ 180 mil e a vaga na fase de entrada do mundial. A seguir, veja os destaques da série que decidiu o título do Wild Tour Brasil 2022.

1 de 3 Omegha derrotou a VK de virada e levantou a taça do WIld Tour Brasil 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games Omegha derrotou a VK de virada e levantou a taça do WIld Tour Brasil 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games

Jogo 1

Omegha chegou como favorita para a série melhor de sete partidas (MD7), mas foi a Vivo Keyd que mostrou um domínio absoluto no primeiro confronto da série. Esse duelo começou de forma muito lenta, com as duas equipes evitando de correr riscos até a chegada do primeiro dragão. A Omegha controlou a visão e chegou primeiro no covil, mas "Lord" (Rengar) executou um belo roubo, e sua equipe saiu apenas com o prejuízo do first blood.

Esse roubo desestabilizou a Omegha, que viu a VK fazer o arauto e usar desse objetivo na rota do barão enquanto fazia o segundo dragão. Os Guerreiros ficaram com o objetivo, mostraram excelente sincronia na realização da luta e quase marcaram um ace. A vantagem de ouro permaneceu muito grande para a VK, que seguiu com um controle de mapa muito superior. A Omegha não conseguiu responder e viu a derrota chegar aos 15 minutos.

Jogo 2

Os primeiros minutos do segundo jogo foram muito parecidos com os do jogo anterior. A diferença foi que a Omegha capitalizou seu controle de dragão e fez o objetivo sem contestação. A Vivo Keyd também ficou com o primeiro Arauto, mas a Omegha respondeu na rota do barão com o first blood indo para Francisco "Huya" Santos (Renekton) e sua vantagem de ouro crescendo ainda mais. O segundo dragão também ficou com a Omegha, que contou com o bom posicionamento de Haronn "Aomine" Perondi (Draven) na luta e mais um abate para o Renekton de Huya.

A Omegha seguiu a controlar melhor o mapa e tomar as iniciativas. A Vivo Keyd ainda tentou punir sua adversária no terceiro dragão, mas a Omegha fez valer sua vantagem de ouro para vencer a luta, ficar novamente com o objetivo e, logo em seguida, fazer o Barão. Com tantos recursos em mãos, bastou para a Omegha marchar rumo ao nexus e fechar o jogo com 19 minutos no relógio.

Jogo 3

Omegha e Vivo Keyd esqueceram as estratégias mais seguras no terceiro jogo e tomaram uma postura bem mais agressiva. As lutas ocorreram com muito mais frequência nos primeiros minutos e houve diversas situações de jogadores conseguindo sair da confusão com a vida muito baixa. O first blood ficou para Saulo "Benignus" Marcelino (Xin Zhao), a Vivo Keyd respondeu abatendo Matheus "Seelinah" Serafim (Thresh) e ficando com o Dragão, e a Omegha, instantes depois, aproveitou do espaço para fazer o Arauto.

Nos minutos seguintes, Guilherme "Katrina" Protzner (Zed) e Antônio "Maynah" de Araújo (Blitzcrank) atormentaram os jogadores da Omegha com boas jogadas e abriram o espaço para a Vivo Keyd passar a ter um maior domínio do mapa e dos objetivos. A Omegha não se importou com o ouro superior da VK e forçou muitas lutas equilibradas pelo mapa, mas Wendel "Odyceuz" Gomes (Jarvan IV) fez um split push muito efetivo e executou um belo backdoor para confirmar a segunda vitória para sua equipe.

Jogo 4

A Vivo Keyd optou por acelerar o quarto jogo rapidamente e fez um dive para cima de Francisco "Huya" Santos (Jax), que foi abatido por "Lord" (Olaf). A Omegha devolveu com Saulo "Benignus" Marcelino (Nunu e Willump) encontrando seu abate e garantindo o primeiro dragão para sua equipe. Depois, Guilherme "Katrina" Protzner (Corki) voltou a ser impactante no jogo, levou a primeira torre na rota do barão e, em uma situação de total desvantagem para a VK, conseguiu roubar aquele que seria o segundo dragão de seus adversários.

Seguindo o exemplo de seu companheiro, Lord (Olaf) também deixou seu roubo de dragão, mas a Omegha conseguiu abatê-lo e ter o espaço para fazer o primeiro Barão do jogo. Mesmo encarando esse bônus, a VK cobrou com uma boa luta pela rota do meio e eliminou quatro adversários nessa jogada. Com uma Omegha sem condições de responder, bastou para a VK derrubar as torres restantes, partir para o nexus e chegar ao tournament point.

Jogo 5

A Omegha elaborou um draft com o intuito de pressionar bastante todas as rotas da Vivo Keyd nos primeiros minutos. Essa pressão rendeu uma pequena vantagem no ouro, mas a VK executou uma movimentação superior pelo mapa e conquistou uma improvável prioridade no covil do dragão para ficar com o objetivo. A Omegha respondeu com o Arauto e a primeira torre pela rota do meio, o que a manteve na vantagem de ouro. Enquanto isso, a estratégia da VK foi focada no split push de sua equipe com Fiora nas mãos de Wendel "Odyceuz" Gomes e Jayce para Guilherme "Katrina" Protzner, o que fez atrasar bastante o first blood no jogo.

Os primeiros abates vieram exatamente na tentativa da Omegha em parar esse split na rota do dragão. A VK conseguiu contra-atacar em uma tentativa de dive, ficou com o first blood, mas perdeu um jogador no caminho. A partir desse momento, o duelo se transformou em um jogo de xadrez, com as equipes tentando pressionar todas as rotas quase que ao mesmo tempo e tentando se aproveitar de qualquer mínimo erro possível. Na estratégia, Omegha foi superior na luta pelo Dragão aos 20 minutos, fez um ace e seguiu viva na série.

Jogo 6

No sexto jogo, a Omegha começou virando seu foco para a rota do Barão, e Francisco "Huya" Santos (Garen) conseguiu rapidamente o first blood em Wendel "Odyceuz" Gomes (Renekton). Na desvantagem, Odyceuz (Renekton) deixou sua rota para ajudar sua equipe e garantiu o Arauto e mais dois abates para a conta da Vivo Keyd. Omegha ficou com o primeiro dragão e a torre da rota do dragão, mas a VK respondeu com o arauto na rota do meio e ainda conseguiu adquirir mais recursos nesse período.

No decorrer do confronto, a Omegha foi muito superior nas tomadas de decisão e surpreendeu a equipe da VK em diversos momentos pelo mapa. Os Guerreiros perderam o controle de mapa e viram sua adversária vencer lutas, ficar com objetivos e derrubar suas estruturas. Em um cenário em que todos os jogadores da Omegha tiveram uma ótima atuação, destacou-se Huya (Garen), que tankou, chamou a atenção e garantiu eliminações para trazer toda a tranquilidade para sua equipe ficar com a vitória e forçar o sétimo e último jogo da série.

Jogo 7

Para o último jogo da série, a Vivo Keyd trouxe uma estratégia com dois novos campeões no confronto: Lee Sin para "Lord", e Yasuo para Guilherme "Katrina" Protzner. Somado à boa rotação realizada no começo, as novidades garantiram o first blood. Maick "NoMercy" Barbosa (Ziggs) garantiu o segundo abate da partida e deu a oportunidade para a VK fazer o Dragão, mas Saulo "Benignus" Marcelino (Xin Zhao) executou o roubo, Francisco "Huya" Santos (Shen) derrubou a torre da rota do barão, e a Omegha passou a pressionar os Guerreiros.

A VK tentou manter o bom momento ao levar o Arauto e garantir sua primeira torre na rota do barão. Porém, a Omegha passou a ser superior nas rotações, conquistou importantes pickoffs e ficou com o segundo dragão do jogo. A VK não conseguiu mais responder às rotações de sua adversária e, a cada minuto, foi perdendo estruturas e objetivos. Apesar de tudo, a Omegha optou pela segurança, não se arriscou tanto e aguardou o momento certo com um novo pickoff para fazer o Dragão Ancião. Por fim, a Omegha fez o Barão e avançou rumo ao nexus para confirmar a virada e levantar a taça.

2 de 3 Vivo Keyd teve o título nas mãos, mas sofreu a virada e ficou com o vice — Foto: Divulgação/Riot Games Vivo Keyd teve o título nas mãos, mas sofreu a virada e ficou com o vice — Foto: Divulgação/Riot Games

Veja, logo abaixo, como ficou a tabela final de classificação e a premiação recebida por cada uma das participantes:

Wild Tour Brasil 2022 – Classificação Final Colocação Equipes Premiação Vaga 1° Omegha R$ 220 mil Fase de Grupos do Icons 2° Vivo Keyd R$ 180 mil Fase de Entrada do Icons 3° Liberty R$ 150 mil Fase de Entrada do Icons 4° Miners R$ 130 mil - 5°–6° B4 Esports e DreamMax e-Sports R$ 115 mil - 7°–8° TSM e Los Grandes R$ 100 mil - 9°–10° LOOPS e Cruzeiro Esports R$ 90 mil - 11°–12° Xis e Full House Gaming R$ 80 mil -

Icons Global Championship 2022

O Wild Rift Icons Global Championship 2022 será sediado no Suntec Convention and Exhibition Center, localizado em Singapura. Trata-se do mesmo local em que a Horizon Cup 2021, o primeiro torneio internacional de Wild Rift, ocorreu. Originalmente, o Mundial de Wild Rift 2022 seria realizado na Europa, mas por conta da pandemia ter comprometido a solicitação de vistos, a Riot Games decidiu por retornar para Singapura.

O evento acontecerá entre os dias 14 de junho e 9 de julho, reunirá 24 das melhores equipes do mundo e contará com uma premiação total de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).