Wild Tour Brasil: como assistir à final do torneio ao vivo e online

Omegha Esports e Vivo Keyd vão disputar a grande final da Wild Tour Brasil, torneio de League of Legends: Wild Rift . O confronto decisivo acontece neste domingo (8) a partir das 13h, em que os times jogam uma série melhor de sete partidas (MD7). Além do título, está em jogo a premiação de R$ 1,4 milhão, dos quais R$ 220 mil vão para o time vencedor. O campeão vai faturar ainda uma vaga na fase de grupos do mundial de Wild Rift, que acontece entre junho e julho deste ano, enquanto o segundo e terceiro lugares irão disputar o play-in.

A final da Wild Tour Brasil será presencial, e quem recebe o evento é o Teatro Minas Centro, em Belo Horizonte. Com a presença de até 1.200 torcedores, número total de ingressos disponibilizados para final, os torcedores precisarão comprovar a vacinação completa contra Covid-19, além do uso recomendado de máscara no local. Para os torcedores que vão assistir a final de casa, basta sintonizar nos canais oficiais WildRiftBR (Twitch TV) WildRiftEsports (YouTube) e wildtourbr (TikTok).

1 de 2 Representante do Grupo A, a Omegha Esports está na luta pelo título da Wild Tour Brasil — Foto: Divulgação/Riot Games Representante do Grupo A, a Omegha Esports está na luta pelo título da Wild Tour Brasil — Foto: Divulgação/Riot Games

Representante do Grupo A, a Omegha Esports fechou a fase de grupos empatada em terceiro lugar com a Liberty, com saldo positivo de quatro pontos ao longo de cinco jogos. O time teve vitórias contra a TSM (2-1), líder do grupo, e uma dobradinha de 2-0 contra Full House Gaming e B4 Esports. Mesmo não tendo tido a campanha mais sólida da fase de grupos, o desempenho da equipe do técnico Peterson "Wonder" Castellano foi o bastante para garantir a vaga na chave superior dos playoffs.

Na fase do mata-mata, a Omegha emplacou o jogo, obtendo vitórias contra Los Grandes (2-1) e novamente superando a B4 por 2 a 0. Na final da chave superior o time viu a reprise de outro embate, desta vez com a Liberty, que foi nova vitória da Omegha, agora por 3 a 0. O jungler Saulo "Benignus" Oliveira foi destaque com seus picks de Olaf, Rengar e Gragas. A Ashe de Haronn "Aomine" Perondi, a Karma de Patrick "suitS" Castelanno e a Sona de Matheus "Seelinah" Serafim também tiveram papel importante no jogo que carimbou a presença do time na grande final.

2 de 2 Já a Vivo Keyd é a representante do Grupo B que segue com o sonho do título vivo — Foto: Divulgação/Riot Games Já a Vivo Keyd é a representante do Grupo B que segue com o sonho do título vivo — Foto: Divulgação/Riot Games

Do outro lado do mapa, a Vivo Keyd vem do Grupo B sem ter tido a melhor das campanhas na fase de grupos. A equipe terminou com saldo de três pontos negativos e apenas duas vitórias contra DreamMax Esports (2-0) e Cruzeiro Esports (2-1). Nos outros jogos os Guerreiros não tiveram muita sorte, e foram superados pela Miners.gg (1-2), Los Grandes (0-2) e XIS (1-2). Apesar do desempenho morno, o time do técnico Gabriel "bielz" Dallaruvera conseguiu uma das vagas nos playoffs.

A fase decisiva não foi sem emoção para os Guerreiros, que venceram a favorita TSM por 2 a 1, porém perderam para Liberty pelo mesmo placar. Caindo para chave inferior do mata-mata, a jornada da Keyd estaria longe do fim. O time fez um duplo 2 a 0 contra DreamMax e Miners.gg, finalmente conseguindo a revanche ao enfrentar a Liberty mais uma vez, agora na final da chave inferior.

Desta vez o time levou a melhor por 3 a 2, mostrando uma pool de campeões superior com a alta participação do Singed de Guilherme "Katrina" Protzner e o Ziggs de Maick "NoMercy" Barbosa. Antonio "Maynah" Araújo também foi destaque mantendo o time de pé com sua Sona, marcando o nome da Vivo Keyd na segunda vaga da grande final.