Xbox Game Pass recebe Assassin's Creed: Origins e mais jogos em junho

O Xbox Game Pass vai receber Assassin's Creed: Origins já no próximo dia 7 de junho. O game da Ubisoft já havia sido confirmado no serviço da Microsoft , mas ainda sem data definida. Além do título, chegam ainda os jogos For Honor e Ninja Gaiden Master Collection, trazendo os três games da saga completos e com todas as DLCs. Vale lembrar que, além das chegadas, alguns games disponíveis na plataforma serão removidos a partir do dia 15, incluindo Limbo, Greedfall e Worms Rumble. Dessa forma, usuários que não tiverem comprado esses jogos perderão o acesso. Veja a seguir mais detalhes dos títulos adicionados ao serviço em junho de 2022.

Vale lembrar que o Xbox Game Pass é um serviço de assinatura que oferece acesso a um catálogo vasto de games para Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e também computadores com Windows. Além disso, dependendo da assinatura, é possível jogar em qualquer aparelho, inclusive no celular, por meio do navegador. Isso, graças ao Xbox Cloud Gaming, serviço de streaming de jogos disponível no plano Ultimate.

O Xbox Game Pass para console e PC, com acessos separados, custa R$ 30 por mês, sem jogos via xCloud. Já a versão Ultimate, que inclui acesso a todos os catálogos e em qualquer aparelho, sai por R$ 45 mensais. Existem mais de 100 títulos disponíveis e mais nomes são adicionados mensalmente.

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console e PC) – 1º de junho

O jogo de combates com estilo realista é um dos mais tradicionais da Ubisoft atualmente. For Honor chega com sua edição encorpada ao Game Pass, contendo ainda mais personagens e a possibilidade de escolher entre quatro facções. A edição Marching Fire foi lançada pela primeira vez em 2018 e é uma espécie de "versão revisada" do For Honor tradicional, contendo heróis como Jiang Jun, Tiandi, Shaolion e Nuxia. Um modo inédito de PvE, Arcade, também será adicionado com a expansão.

Ninja Gaiden: Master Collection (Console e PC) – 2 de junho

A compilação reúne Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Os três jogos são conhecidos por sua dificuldade extrema e são focados em combates com bastante dose de ação. A coleção permite jogar com mais quatro personagens além do protagonista Ryu Hayabusa. São elas: Ayane, Rachel, Momiji e Kasumi. Há ainda modo multiplayer e competitivo para algumas versões dos games da coletânea e os jogadores também podem aproveitar melhorias gráficas em qualquer um dos consoles Xbox, PC ou celular.

Assassin’s Creed: Origins (Cloud, Console e PC) – 7 de junho

No Egito antigo os jogadores conhecem a vida de Bayek e as origens do clã dos assassinos, conforme desvendam pirâmides e outros lugares icônicos do país. Cronologicamente, esse seria o primeiro de toda a série, mostrando a origem (como aponta o nome) de muitos elementos que se tornariam comuns no enredo da franquia.

O jogo, que é um dos mais elogiados da saga Assassin’s Creed, foi lançado em 2017 e revolucionou os padrões da saga ao apresentar um mundo aberto mais consistente e com missões menos repetitivas. Este também é um dos maiores Assassin's Creed já produzidos, com uma campanha que pode durar até 40 horas, mesmo para quem costuma correr mais com a história.

Chorus (Cloud, Console e PC) – 7 de junho

Chorus é um jogo com temática de ficção científica, mas com estilo de gráficos realista e personagens marcantes, incluindo a protagonista Nara. Ela controla o caça estelar Forsaken para buscar seu objetivo por toda a galáxia, enquanto foge de elementos misteriosos que a perseguem. O game tem combates espaciais com muita ação, gráficos que usam partículas e elementos visuais avançados e que impressionam, muito por se tratar de uma produção independente e de menor porte.

Disc Room (Cloud, Console e PC) – 7 de junho

Em Disc Room você controla um personagem que precisa avançar pelas salas enquanto desvia de discos mortais e afiados o suficiente para partir o jogador ao meio a qualquer segundo. Quanto mais se avança, maior a dificuldade. O game é simples, mas traz elementos que se desdobram em desafio quase infinito. Essa é uma produção única e com bastante carisma, que vai surpreender pela violência gráfica ao mesmo tempo em que instiga a explorar mais uma sala antes de parar.

Spacelines from the Far Out (Console e PC) – 7 de junho

Spacelines from the Far Out é um jogo que será lançado diretamente no Xbox Game Pass. O título é cooperativo e segue o estilo roguelike, com cenários gerados aleatoriamente e gráficos que têm um estilo voltado para o humor. No jogo, você controla uma linha aérea que faz serviço pelo espaço e com alienígenas de várias raças. Para mandar bem, o jogador precisa saber administrar suas naves e lidar com os problemas que surgem com o tempo, isso enquanto enfrenta desafios individuais de cada um dos passageiros e atualiza seus serviços.

Última chance de baixar

Além das chegadas, alguns jogos saem do catálogo do Xbox Game Pass a partir do dia 15 de junho. São eles:

Darkest Dungeon (Cloud, Console, e PC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console, e PC)

Greedfall (Cloud, Console, e PC)

Limbo (Cloud, Console, e PC)

Worms Rumble (Cloud, Console, e PC)