Xiaomi 12 chega ao Brasil com preço nas alturas; veja os detalhes

O Xiaomi 12 tem preço sugerido de R$ 9.499 no Brasil, de acordo com anúncio da gigante chinesa nesta terça-feira. O celular desembarca no país com ficha técnica poderosa para concorrer com rivais da Samsung , da Motorola e da Realme . Pelo patamar de preço, também deve disputar a atenção com o iPhone .

Dentre os destaques do Xiaomi 12 está a tela que caiu de 6,81 polegadas no Mi 11 para 6,28 polegadas na nova geração. O gerente de marketing Thiago Araripe explica ao TechTudo que a novidade facilita o uso do smartphone com apenas uma mão. “Alguns clientes se queixavam de precisar recorrer à outra mão para fazer algumas operações”, conta.

2 de 6 Xiaomi 12 na cor rosa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 na cor rosa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A versão do Xiaomi 12 vendida no Brasil tem memória RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB. Será comercializado inicialmente nas cores azul e preto. Segundo Luciano Barbosa, responsável pela operação da marca no Brasil, o Xiaomi 12 rosa também será ofertado aos consumidores brasileiros num futuro breve, conforme chegarem novos lotes.

O executivo admite que a cifra perto dos R$ 10 mil pode assustar a clientela. “Trata-se de um produto pensado para um nicho. Lá fora ele também tem preço alto. A importação para o mercado doméstico pesou ainda mais”, explica Barbosa.

O Xiaomi 12 tem sistema de câmeras dividido da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.9)

Ultra wide de 13 MP (f/2.4)

Teleobjetiva + macro de 5 MP (f/2.4)

Frontal (selfies) de 32 MP (f/2.5)

Os representantes da marca chinesa no Brasil destacam a ferramenta ProFocus, que busca sempre focar na região dos olhos da pessoa ou do bicho de estimação, e o Ultra Night Video, cuja promessa é de capturar 51% mais luz em ambientes pouco iluminados.

3 de 6 Central de segurança do Xiaomi 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Central de segurança do Xiaomi 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

4 de 6 Xiaomi 12 tem vidro com bordas arredondadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 tem vidro com bordas arredondadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A ficha técnica inclui processador Snapdragon 8 Gen 1, um octa-core da Qualcomm que chega a 3,0 GHz, e GPU Adreno 730. O Xiaomi 12 foi o quarto celular mais veloz do universo Android em março, segundo o AnTuTu. A versão Pro apareceu no primeiro lugar do ranking, mas não há previsão de lançamento dela no país.

A tela AMOLED de 6,28 polegadas reproduz imagens em resolução Full HD (2400 x 1800 pixels) com taxa de atualização variável que chega a 120 Hz. O vidro tem tratamento do Gorilla Glass Victus, a mais moderna tecnologia da Corning para proteger displays.

5 de 6 Xiaomi 12 tira selfies de 32 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 tira selfies de 32 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

6 de 6 Central de configurações do Xiaomi 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Central de configurações do Xiaomi 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já a bateria do Xiaomi 12 alcança 4.500 mAh. Ela fica abaixo de rivais, ao menos em capacidade bruta. A fabricante promete mais inteligência no fluxo de recarga durante a noite para que o componente dure mais tempo. O carregador rápido de 67W sai na frente dos concorrentes, com possibilidade de pular do zero ao 100% em cerca de 39 minutos, de acordo com a Xiaomi.

O sucessor do Mi 11 roda sistema Android 12 e MIUI 13. O modelo funciona com internet 5G e também é compatível com Dual SIM.

Ficha técnica do Xiaomi 12