Xiaomi anuncia 'cama inteligente' que mede qualidade do sono

A Xiaomi anunciou nesta semana uma cama elétrica que é capaz de medir a qualidade de sono do usuário. Batizada de 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro, a cama smart é equipada com sensores que estimam dados como frequência cardíaca, movimento corporal e ritmo respiratório do usuário. As informações são processadas usando inteligência artificial e, ao final, geram um relatório de sono disponível no app Mijia. O produto entrará em pré-venda neste sábado (7) na Youpin, plataforma que reúne dispositivos próprios da Xiaomi e itens de terceiros, vendidos por meio de financiamento coletivo — que é o caso do móvel inteligente.