Xiaomi aposenta três celulares da linha Redmi; veja a lista

A gigante chinesa costuma atualizar a lista de dispositivos no “fim da vida”. Eles também não contarão com futuros recursos da MIUI , a interface da Xiaomi que funciona em conjunto com o sistema Android . Vale dizer que os celulares continuarão funcionais, com acesso a internet e todos os seus recursos, entretanto, parado no tempo.

O Redmi Note 7 chegou ao Brasil em maio de 2019 devido a uma parceria da Xiaomi com a empresa brasileira DL. Já o Redmi Go, smartphone de entrada da marca com Android Go, desembarcou por aqui no final do mesmo mês com preço sugerido de R$ 699 na época do lançamento.