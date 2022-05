Xiaomi e Leica fecham parceria para supercâmeras em celulares

A Xiaomi anunciou uma parceria com a tradicional fabricante de câmeras profissionais Leica. As lentes da marca alemã devem equipar os celulares de ponta da gigante chinesa a partir de agora. O primeiro smartphone com a novidade pode ser o Xiaomi 12 Ultra, que está previsto para chegar ao mercado em julho, de acordo com informações que circulam nos bastidores. Especula-se que o aparelho possa vir com o sensor IMX800 de 50 MP da Sony na câmera principal, num conjunto com as lentes Leica com zoom periscópico.