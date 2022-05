Xiaomi Pad 6: tablet com tela gamer de 144 Hz está previsto para agosto

O Xiaomi Pad 6, próximo tablet da marca chinesa, está previsto para ser lançado em agosto com tela que traz taxa de atualização de 144 Hz. Tal recurso faz sucesso entre o público gamer por deixar a imagem mais fluida, otimizando a exibição de jogos que possuem muita movimentação. O dispositivo deve sair de fábrica com alto-falantes aprimorados, além de trazer uma nova versão da interface MIUI. As informações são do site GizChina, que também aposta no aumento de potência do carregador de 67W para expressivos 120W.