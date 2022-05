Xiaomi repete façanha de Apple e Samsung: 500 milhões de usuários

O melhor reconhecimento global da marca – que recentemente lançou o Xiaomi 12 no Brasil – é apontado pela Countepoint como um dos fatores que fizeram a Xiaomi atingir o novo patamar. O estudo ressalta que a fabricante expandiu vendas na Índia e na Europa ao longo de 2021, com respectivamente 23,2% e 12,6% de participação de mercado.

De acordo com o estudo, apesar de ocupar a terceira posição no mercado global de celulares, curiosamente, a Xiaomi está apenas em quinto lugar em seu país de origem. Apple , Honor, Oppo e Vivo ocupam os quatro primeiros lugares.

A Xiaomi faturou US$ 4,16 bilhões no período, algo em torno de R$ 21 bilhões, somente com o "tráfego de usuários" com os seus smartphones. Entretanto, o órgão de pesquisa destacou que, apesar deste crescimento, a receita média por usuário vem caindo, e a causa disso pode ser o rápido crescimento nas vendas em escala global.