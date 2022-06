5Gzinho brasileiro tem conexão 2,4 vezes mais rápida que 4G

O 5G está em processo de instalação no Brasil. Muitos usuários esbarraram nos últimos tempos com o indicador do “5G” no celular, mas trata-se do 5G DSS, uma tecnologia intermediária que não traz todo o potencial da nova conexão. Ainda assim, o apelidado de 5Gzinho traz benefícios aos consumidores, que conseguem mais que o dobro da velocidade média de 5G.