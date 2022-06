8 acessórios e eletrônicos indispensáveis para quem faz home office

Já a Echo Dot (4ª geração) com relógio permite controlar dispositivos smart por voz via Alexa por preços que partem de R$ 379. Outra opção é a cadeira gamer da Moobx que promete mais conforto e pode ser adquirida por R$ 999. Veja a seguir oito produtos para facilitar a vida no home office.

1 de 9 Usuários com escritório em home office precisam de uma série de eletrônicos e acessórios para não perder tempo com a produtividade — Foto: Unsplash/Arnel Hasanovic Usuários com escritório em home office precisam de uma série de eletrônicos e acessórios para não perder tempo com a produtividade — Foto: Unsplash/Arnel Hasanovic

Onde comprar mouse gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Mouse sem fio – a partir de R$ 76

O mouse sem fio é útil porque promove versatilidade ao usuário, sem contar que é possível transportá-lo para qualquer lugar sem se preocupar de o cabo enrolar em algum móvel. Além disso, a ausência de cabeamento proporciona maior organização do ambiente de trabalho, isso porque não gera nós entre os fios de alimentação do teclado e do monitor, por exemplo. Além disso, é mais fácil para higienizar, porque absorve menos poeira em comparação com dispositivos cabeados que apresentam resíduos pelo fio.

O TGWM100, da T-Dagger, oferece conexão sem fio por meio de um plug USB que deve ser conectado em notebook ou desktop. O modelo pode ser ideal para produtividade, isso porque o botão no centro do aparelho ajuda a melhorar a precisão do cursor do mouse. Desenvolvido em plástico ABS, ele dispõe de corpo ergonômico e laterais antiaderentes. A estética é minimalista e pode ser interessante para combinar com ambientes mais neutros. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 76.

2 de 9 T-Dagger T-TGWM100 oferece tecnologia plug and play — Foto: Divulgação/T-Dagger T-Dagger T-TGWM100 oferece tecnologia plug and play — Foto: Divulgação/T-Dagger

O periférico precisa de uma pilha tipo AA para funcionar e apresenta tecnologia plug and play, ou seja, não é necessária qualquer configuração para começar a utilizá-lo. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do dispositivo.

A webcam é essencial para usuários que precisam reuniões no trabalho ou mesmo chamadas de vídeo com amigos. O aparelho não apenas é capaz de recepcionar bem a imagem, mas também possibilita a captura do áudio. Além disso, pode ser facilmente utilizado em quase todos os desktops e notebooks do mercado, e garantem recepção de áudio e imagem melhores que as câmeras do laptop.

A CAM-720p, da Intelbras, traz design simples e corpo compacto. O clipe de apoio é flexível e pode ser adaptado a diversas espessuras de monitores, podendo até mesmo ser dobrado completamente para garantir estabilidade ao dispositivo quando colocado em superfícies planas. O modelo oferta rosqueamento para encaixe em qualquer tripé, o que torna o uso bastante versátil. Além disso, demonstra uma qualidade de imagem de 720p, conectividade USB 2.0 para outros dispositivos móveis, e um longo cabo de 1,8 metro. Ela é vista por valores que partem de R$ 149.

3 de 9 A CAM-720p proporciona um apoio flexível que garante estabilidade ao equipamento — Foto: Divulgação/Intelbras A CAM-720p proporciona um apoio flexível que garante estabilidade ao equipamento — Foto: Divulgação/Intelbras

A câmera conta com dois microfones internos omnidirecionais, que captam som de várias direções simultaneamente. A resolução de imagem é de 1280 x 720 e traz correção automática de cor em ambientes pouco iluminados. Avaliado com nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a imagem limpa e de ótima qualidade. Porém, reclamam que a lente poderia ser mais angular.

O headset é um fone de ouvido que integra um microfone longo acoplado em uma das conchas. A vantagem do acessório é a capacidade de o microfone entregar com mais precisão e velocidade o som da voz, enquanto as conchas possibilitam o isolamento de ruído do ambiente ao redor e prioriza a reprodução sonora proveniente de videochamadas. Ou seja, com um único aparelho, é possível alinhar duas características importantíssimas dentro de reuniões virtuais de trabalho: o som da própria voz e a reprodução sonora do vídeo.

Além disso, também proporciona a versatilidade de ficar com as mãos livres enquanto fala com outros usuários e os ouve. Esta característica pode evitar cenários em que o consumidor precisaria parar de digitar para pegar um microfone de mesa ou mesmo inclinar a cabeça até o microfone, por exemplo.

4 de 9 JBL Quantum 300 apresenta conexão com fio — Foto: Divulgação/JBL JBL Quantum 300 apresenta conexão com fio — Foto: Divulgação/JBL

O Quantum 300, da JBL, oferece duas conchas rotacionáveis lateralmente em um ângulo de 45 graus. O acessório disponibiliza um cabo de 1,2 metro com acabamento em nylon e entrada P2, um microfone fixo, e acolchoamento nas conchas e no arco da cabeça a fim de proporcionar conforto ao usuário. Além disso, promete uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz por meio de um driver de 50 mm. Ele é visto por cerca de R$ 312.

O modelo admite compatibilidade com PCs, dispositivos móveis e consoles. O diferencial do produto está na possibilidade de atingir o áudio 7.1 por meio do programa da JBL. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade de reprodução sonora. Contudo, relatam que o software pode apresentar bugs quando a função sorround 7.1 está ligada.

4. Caixa de som inteligente – a partir de R$ 379

As caixinhas de som inteligentes são úteis porque costumam vir com assistentes virtuais. Os dispositivos permitem o controle do equipamento enquanto as mãos do usuário estão ocupadas com teclas, canetas, ferramentas, ou papéis. Então, para consumidores com rotinas exigentes e pouquíssimo tempo, é interessante acionar o comando de voz e solicitar a instalação de alarmes, ligar para colegas do trabalho, adiantar a operação de outros dispositivos inteligentes, marcar datas importantes no calendário, etc.

A Echo Dot de 4ª geração, da Amazon, é uma caixa de som inteligente que opera por meio da assistente virtual Alexa. O smart speaker é acionado ao detectar a voz do usuário, que pode solicitar a leitura de notícias, músicas, realizar ligações, etc. O item ainda pode se conectar a outros aparelhos smart, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos, funcionando como uma ponte de controle entre eles. O consumidor ordena uma ação à caixa e ela a administra quando conectada a outros itens, como na hora de fazer café, ligar o ar condicionado, ou apagar lâmpadas. Ela é comercializada por valores que partem de R$ 379.

5 de 9 Echo Dot 4ª geração com relógio pode ser interessante para controlar outros dispositivos — Foto: Divulgação/Amazon Echo Dot 4ª geração com relógio pode ser interessante para controlar outros dispositivos — Foto: Divulgação/Amazon

Este modelo traz um formato robusto de um globo e ainda mostra as horas em luzes LED. É necessário deixá-lo conectado a tomada para funcionar. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom reconhecimento da voz e o som nítido, mas criticam a dificuldade do aparelho em conectar-se com outros dispositivos smart.

5. Luminária Smart – a partir de R$ 459

A iluminação é essencial em todos os períodos do dia, mas principalmente à noite durante a rotina de trabalho no escritório. Isso porque as luzes de uma luminária proporcionam maior nitidez para a visão e ajudam a evitar o cansaço ocular. Quando se trata de um aparelho smart fica ainda mais fácil, já que é possível acionar a lâmpada via comando de voz em virtude de sua compatibilidade com os assistentes virtuais. Também é possível controlar sua administração, como a temperatura da luz ou mesmo a cor para tornar o ambiente mais eficiente e confortável.

A luminária smart, da Elsys, apresenta design vertical cilíndrico, indicada para ambientes com estética moderna. O dispositivo é compatível com a assistente virtual Alexa via Wi-Fi e proporciona controle de luz branca e colorida de formato RGB. Já a parte superior do produto engloba botões de energia e para controle de temperatura e cor das luzes exibidas.

6 de 9 A luminária smart da Elsys oferta diversas cores de luzes para combinar com qualquer ambiente — Foto: Divulgação/Elsys A luminária smart da Elsys oferta diversas cores de luzes para combinar com qualquer ambiente — Foto: Divulgação/Elsys

Com o tamanho compacto, o sistema de voltagem garante compatibilidade com as redes de 100 V e 240 V. A luminária pode ser controlada via aplicativo ou pelo comando de voz da Alexa. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a abrangência de cores disponíveis e a beleza do produto. No entanto, relatam que o pareamento Wi-Fi é extremamente complicado.

6. Teclado com apoio de punho – a partir de R$ 499

Os teclados ergonômicos são uns dos principais recursos para garantir o conforto na hora de digitar. Isso porque o apoio de punho, localizado na parte abaixo das teclas, permite o suporte correto das mãos e dos pulsos, o que pode evitar dores em razão da má postura destes membros.

O teclado mecânico Mars, da HyperX, é uma opção com superfície em liga de alumínio escovado e switches à prova de poeira. Ele conta com um grande apoio removível para os punhos, e um conjunto de LEDs coloridas e controláveis via software da Genesis. O produto possui conectividade USB e tecnologia anti-ghosting, o que proporciona precisão. O cabo dispõe de 1,8 metro de comprimento e acabamento trançado para maior durabilidade. Contudo, o layout não apresenta o formato ABNT2, que contam com o "ç" e os símbolos mais usados no Brasil. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 499.

7 de 9 O teclado apresenta retroiluminação RGB e acabamento em aço escovado — Foto: Divulgação/HyperX O teclado apresenta retroiluminação RGB e acabamento em aço escovado — Foto: Divulgação/HyperX

Além disso, apresenta teclado numérico lateralizado e teclas específicas para controle multimídia. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, é elogiado pelo apoio de mão e pelo conforto proporcionado. No entanto, suas críticas são em relação ao LED, que pode ter iluminação mais fraca do que a esperada.

Escolher uma cadeira correta também faz parte da saúde do corpo de quem pratica o home office. Isso acontece porque manter a postura adequada da coluna, dos pés, da nuca, e da lombar combate doenças e dores bastante incômodas, que viriam a diminuir a produtividade do usuário. É importante se atentar à qualidade do tecido e do acolchoamento, almofadas removíveis e realocáveis, e alavancas para reclinação do encosto e regulação da altura do assento.

A Moobx Nitro é um cadeira gamer que traz uma almofada fixa para apoio da nuca e outra para a lombar. Ela apresenta duas alavancas: uma para regulagem de altura do assento e outra para inclinação do encosto em até 180 graus. A construção do modelo foi desenvolvida em aço com acolchoamento em tecido sintético e nylon, além de contar com uma cor preta e faixas brancas.

8 de 9 A cadeira Moobx Nitro promete acolchoamento em nylon e tecido sintético — Foto: Divulgação/Moobx A cadeira Moobx Nitro promete acolchoamento em nylon e tecido sintético — Foto: Divulgação/Moobx

Os braços ofertam tamanho compacto e o assento acomoda até 125 kg. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a fácil montagem. No entanto, relatam que o produto é frágil. O produto está disponível na Amazon por preços que partem de R$ 999.

Monitores curvos fazem bastante sucesso entre usuários que buscam melhorar a produtividade e também com o público gamer. Isso porque a tela larga acomoda, simultaneamente, a presença de várias janelas abertas. Então, em vez de abrir e fechar diferentes guias, seria possível manter duas ou mais abertas.

O monitor C27G2ZE, da AOC, apresenta 27 polegadas e uma extensa largura de 61 cm. O modelo é ideal para alta produtividade, pois permite a exibição de mais de duas janelas abertas simultaneamente em tamanho grande para auxiliar na operação de tarefas. O modelo está disponível nas voltagens de 110 V e 220 V, o que atende o grande público sem a complicação de conectividade com a rede elétrica. A tela apresenta qualidade Full HD em uma resolução apropriada de 1920 x 1080p, com um tempo de resposta de 0,5 ms. O produto é encontrado por cerca de R$ 1.829.

9 de 9 AOC Legend ‎C27G2ZE é voltado para o público gamer e tem tempo de resposta de 0,5 ms — Foto: Divulgação/Asus AOC Legend ‎C27G2ZE é voltado para o público gamer e tem tempo de resposta de 0,5 ms — Foto: Divulgação/Asus

O produto dispõe de uma entrada DP e HDMI para conectar-se a outros dispositivos. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento do produto, a qualidade de imagem e o tempo de resposta. No entanto, criticam a verossimilhança de cores.

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022