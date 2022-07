'A Patroa' no Free Fire: Anitta lança música 'Tropa' e fala sobre parceria

A parceria entre Anitta e Free Fire chega oficialmente ao jogo neste sábado (2). Além da personagem A Patroa, que coloca a cantora como boneco jogável no game, a música “Tropa”, em parceria com Luck Muzik, será lançada nesta quarta-feira (29) às 21h no canal do jogo no YouTube . Com pegada pop e funk, e muitas referências ao jogo, o clipe mostra Anitta em um combate típico de Free Fire, com direito a salto de avião, parede de gel, bombas e mais. O TechTudo participou de um bate-papo com a artista e conta mais detalhes sobre a parceria a seguir.

2 de 4 Visual mais real, com tatuagens, jaqueta e shorts, é uma das skins da personagem de Anitta no Free Fire — Foto: Divulgação/Garena Visual mais real, com tatuagens, jaqueta e shorts, é uma das skins da personagem de Anitta no Free Fire — Foto: Divulgação/Garena

👉 Free Fire vai acabar? Tire as dúvidas no Fórum do TechTudo

A vontade de ter uma personagem no mundo dos jogos vem desde 2020, quando Anitta assinou um contrato de lives no Facebook Gaming durante a pandemia. Foi nessa mesma época que ela começou a ter contato com o Free Fire. Logo depois, veio a gravação de Modo Turbo, clipe com Luísa Sonza e Pabllo Vittar, que explorou a estética gamer. “Minha ideia ali já era lançar uma personagem de jogo com a minha roupa”, revela Anitta.

Em contato com a Garena, empresa dona do Free Fire, veio a oportunidade de colocar em prática a vontade da cantora e daí surgiu a personagem A Patroa - nome escolhido pela própria desenvolvedora -, além dos itens in-game e a música. Anitta desenvolveu as roupas junto da sua stylist, que cria seus figurinos de carnaval. “Criamos essas duas Anittas, uma mais fantasiosa, essa coisa mais gamer, e a outra pro mundo real, com short e casaco”, explica.

3 de 4 A Patroa, personagem de Anitta no jogo, teve visual criado pela cantora e sua stylist — Foto: Divulgação/Garena A Patroa, personagem de Anitta no jogo, teve visual criado pela cantora e sua stylist — Foto: Divulgação/Garena

Música e clipe

A música, outro ponto de destaque da parceria, ganhou letra e um videoclipe especialmente pensado para os jogadores de Free Fire. “Eu considero que eu emprestei a minha voz e ponto final, porque cada palavra, tudo, até os efeitos sonoros são tirados do jogo”, brinca Anitta. Para a criação da canção, a cantora pediu ajuda para amigos que são players do game, como o atleta Bruno "Nobru" Goes, do Fluxo, para incorporar gírias e expressões usadas na gameplay do Battle Royale. “Eu acho legal os jogadores terem uma música que fale exatamente o que eles estão fazendo ali”, explica.

Para o clipe de grande produção, a ideia foi inserir A Patroa em missões típicas do Free Fire, incluindo as personagens Kelly, Moco e Shani em seu squad. “Eu queria que quem assistisse o clipe tivesse a sensação de assistir o jogo só que no mundo real”, explica a cantora. “Para isso foi necessário muito efeito especial, muita cenografia e isso não é nada barato”.

4 de 4 Kelly, Moco e Shani fazem parte do squad de Anitta no clipe de Tropa — Foto: Divulgação/Garena Kelly, Moco e Shani fazem parte do squad de Anitta no clipe de Tropa — Foto: Divulgação/Garena

A parceria com a Garena

Lançar conteúdo para um jogo foi uma das muitas novidades na carreira de Anitta. Para ela, houve uma relação de confiança entre a Garena e sua equipe para unir os diferentes conhecimentos. “De um lado eles tinham a expertise do mundo gamer e a gente sabia melhor como fazer o lançamento de um clipe, de uma música, horário e etc. Essa troca foi bem divertida”, revela a cantora.

Há quem ache que a ação busca aproximar a Anitta do público gamer, mas para a artista isso já aconteceu lá em 2020. Agora, o objetivo é entregar uma demanda que o próprio público já pedia: a sua personagem dentro de um jogo. E as ações ainda estão no início. A cantora revelou que fará uma stream jogando com sua própria skin e não dispensa a ideia de um show dentro do próprio game.

A parceria chegou também na parte de esports de Free Fire, com a criação da Taça da Patroa, uma competição feminina do jogo com premiação de R$ 10 mil. A cantora contou que o objetivo era promover mais presença e respeito com as mulheres nos jogos online. “Sempre existe muito preconceito com a presença de mulheres em espaços que alguém definiu que é de homem, seja no futebol ou nos jogos online. Nada mais justo dar a devida relevância e espaço para as mulheres”, diz Anitta.

O Evento d’A Patroa