A Plague Tale: Requiem ganha data de lançamento e trailer de gameplay

A Plague Tale: Requiem, sequência direta de A Plague Tale: Innocence , finalmente ganhou uma data de lançamento. Em uma transmissão feita nessa quinta-feira (23), a produtora Focus Entertainment anunciou que o game chega às lojas no dia 18 de outubro. O anúncio acompanhou ainda um novo trailer de gameplay onde os protagonistas realizam execuções violentas e furtivas.

No segundo jogo da franquia, a dupla de irmãos Amícia e Hugo estará de volta, só que, dessa vez, mais velhos, maduros, com novas habilidades. A Plague Tale: Requiem será lançado para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. O jogo estará disponível em seu lançamento no Xbox Game Pass sem custo extra para assinantes. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o título.

2 de 2 A Plague Tale: Requiem traz de volta a dupla Amicia e Hugo, agora mais maduros e com mais habilidades — Foto: Divulgação/Steam A Plague Tale: Requiem traz de volta a dupla Amicia e Hugo, agora mais maduros e com mais habilidades — Foto: Divulgação/Steam

A aventura do segundo game da série começa nas estradas de Provença, na França, enquanto os irmãos tentam obter informações sobre uma ilha distante que parece ligada ao destino de Hugo. Apesar de inicialmente o local parecer um paraíso, novos obstáculos irão surgir pelo caminho e soldados passam a persegui-los por todo canto. Os irmãos também terão de se preocupar com as por hordas de ratos, que consomem tudo em sua frente, e com a Mordida, a terrível praga espalhada pelos roedores.

O novo trailer de gameplay mostra algumas das opções de furtividade que jogadores poderão utilizar como Amicia que, como no primeiro game, deve se manter próxima de Hugo. O jogo vai contar com ferramentas como bombas de fumaça, projéteis para chamar a atenção de soldados e bombas incendiárias para ateá-los em chamas. Ao aproximar-se sorrateiramente de um inimigo, há a chance de realizar um violento abate furtivo, além da opção de confronto direto com disparos de besta, o que é uma novidade em relação ao primeiro jogo.