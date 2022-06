AirPods Pro vs AirPods 3: compare os fones de ouvido sem fio da Apple

Os dois modelos são uma opção para quem tem iPhone ou outro dispositivo com iOS e precisa de um fone sem fio que utilize os recursos exclusivos da Apple, como o pareamento rápido e suporte ao codec AAC. Para entender a diferença entre os dois modelos à venda no Brasil, confira a seguir o comparativo entre o AirPods Pro e o AirPods 3.

Design

O design dos AirPods é marcado pelo estilo minimalista, sem qualquer tipo de botão. A novidade da versão mais recente é que, agora, todas as ações como pausar, aumentar o volume ou acionar a Siri são feitas por um sensor de força na parte lateral do acessório. Fora isso, não há mudanças significativas do AirPods 3 para as gerações anteriores.

Na versão Pro, porém, o cenário é outro. O design tem uma mudança significativa devido às pontas de silicone que ficam encaixadas dentro do canal auditivo. A vantagem desse tipo de fone é que ele isola melhor o ruído externo e não sai com tanta facilidade do ouvido, tornando-o ideal para quem pratica exercícios mais intensos, por exemplo.

Já os AirPods 3 continuam sendo fones do tipo earbuds — ou seja, eles ficam "apoiados" na entrada do ouvido. Alguns usuários podem achar o modelo mais confortável de usar do que o in-ear, mas ele praticamente não bloqueia o som externo.

Funcionalidades

Ambos os fones contam com tecnologia de Áudio Espacial, que reproduz sons tridimensionais em conteúdos compatíveis com Dolby Atmos. É possível inclusive ouvir músicas com esse formato, que oferece maior imersão no Apple Music.

Além disso, os dois modelos também contam com a tecnologia de Equalização Adaptativa, que promete ajustar automaticamente as frequências do som de acordo com o ruído externo, garantindo que você não perca nenhum detalhe do som. Ambos ainda contam com acelerômetro com detecção de movimento, detecção de voz, sensor de força e proteção contra suor e água (IPX4).

Falando especificamente sobre os AirPods Pro, eles contam com algumas funcionalidades extras que justificam seu preço mais elevado. Um deles é o cancelamento ativo de ruído, que bloqueia completamente os ruídos externos. Essa tecnologia usa o microfone para captar o som e anular as ondas sonoras que possam interferir na audição.

A versão Pro ainda conta com o Modo Ambiente, que faz o caminho inverso: capta o som externo e o reproduz para o fone de ouvido. Assim, é possível ouvir o que está acontecendo ao redor sem precisar tirar o acessório. Ele ainda possui uma opção de Amplificação de Conversa, que direciona os microfones para a pessoa que está à sua frente.

Qualidade do som

Infelizmente, a Apple não divulga as informações técnicas de seus fones de ouvido, como frequência de resposta ou tipo de drivers utilizados. Portanto, é difícil determinar a qualidade de som sem esses dados.

O que a empresa confirma é que ambos os modelos contam com chip H1 e Bluetooth 5.0. O chip H1 foi desenvolvido especialmente para fones de ouvido e possui melhor poder de processamento do que o antigo chip W1 usado nos primeiros AirPods. Essa mudança, teoricamente, permitiria reproduzir sons com menos distorções.

Já o Bluetooth 5.0 permite transmitir mais banda pela frequência 2,4 GHz, o que permitiria reproduzir arquivos maiores de melhor qualidade. Porém, tanto os AirPods 3 quanto os AirPods Pro não são capazes de reproduzir arquivos de áudio em lossless (compressão sem perda de dados).

Bateria

Os recursos extras dos AirPods Pro têm um lado negativo: o consumo da bateria é maior. Segundo a Apple, a versão premium do fone sem fio é capaz de reproduzir até cinco horas de áudio — ou até quatro horas com Áudio Espacial ativado.

Já os AirPods 3 têm autonomia de até seis horas de áudio — ou até cinco horas com Áudio Espacial ativado. Fora isso, a capacidade de recarga dos estojos têm diferenças significativas: até 30 horas no caso dos AirPods 3, contra 24 horas nos AirPods Pro.

Porém, em termos de velocidade de recarga, ambos estão empatados. De acordo com a empresa, com apenas cinco minutos dentro do estojo, é possível utilizar os fones por até uma hora.

Preço e garantia

Sobre a garantia, a Apple oferece um ano após a data da compra contra defeitos de fabricação. Além disso, ela também oferece reposição de acessórios perdidos, como AirPods e estojo por preço mais baixo. Os AirPods 3 saem por R$ 597 cada e o estojo por R$ 502. Já os AirPods Pro custam R$ 767 cada, ou R$ 861 para o estojo sem fio.

Principais concorrentes

Para quem tem dispositivos iOS e quer algo mais integrado ao sistema operacional, o principal concorrente dos AirPods é o Beats Studio Buds, que também é fabricado pela Apple. O modelo conta com cancelamento ativo de ruído, modo ambiente e Áudio Espacial, além de ter autonomia de até oito horas de som e seis opções de cores — tudo isso por R$ 1.444 na Amazon.

Ficha técnica dos AirPods Pro e dos AirPods 3

Apple AirPods Pro x AirPods 3 Especificações AirPods Pro AirPods 3 Lançamento Outubro de 2019 Outubro de 2021 Preço R$ 2.826 R$ 2.261 Resposta de frequência Não divulgado Não divulgado Impedância Não divulgado Não divulgado Driver Não divulgado Não divulgado Chip Apple H1 Apple H1 Conectividade Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bateria Até 5 horas Até 6 horas Peso 5,4 g 4,28 g Dimensões 30,9 mm x 21,8 mm x 24 mm 30,79 mm x 18,26 mm x 19,21 mm

