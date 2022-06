Alexa reproduz a voz de pessoas mortas em nova função experimental

De acordo com a companhia, o sistema de inteligência artificial é capaz de simular o padrão de voz de qualquer pessoa a partir da escuta de um único áudio com um minuto de duração. Com isso, é possível pensar no uso da ferramenta para outras aplicações, como personalização de voz da assistente ou clonagem de vozes de qualquer pessoa, por exemplo. Na internet, a notícia sobre o recurso gerou polêmica entre alguns internautas.