Amazfit T-Rex 2 chega ao Brasil com bateria para 24 dias; veja preço

O smartwatch Amazfit T-Rex 2 desembarca no Brasil nesta semana pelo preço sugerido de R$ 1.540. O relógio inteligente se destaca pela bateria que dura 24 dias sob uso moderado, além de ser descrito pela fabricante como “robusto e para uso externo”. Ele traz na ficha técnica GPS integrado e resistência militar. As cores no país são verde; preto; e preto com detalhes dourados.

As especificações do wearable contemplam tela HD de 1,39 polegada, com painel AMOLED, de vidro e estrutura resistente à água em profundidades de até 100 metros. Entre outros destaques, é possível mencionar o acompanhamento de mais de 150 opções de esportes, entre corrida de pista, modalidades de embate, atividades com bola e até mesmo jogos de tabuleiros.

2 de 4 Amazfit T-Rex 2 — Foto: Divulgação/Amazfit Amazfit T-Rex 2 — Foto: Divulgação/Amazfit

Além do acompanhamento das atividades variadas, é possível programar alguns formatos personalizados, bem como separar as etapas da atividade em aquecimento, treino, descanso, recuperação e desaquecimento. Tudo isso, somado ao movimento do dia a dia, é apresentado em detalhes no sistema de avaliação de saúde, o PAI, disponibilizado no próprio relógio.

A resistência militar confere a robustez prometida pela fabricante, uma vez que deve conferir proteção sob condições intensas, entre elas calor de 70ºC, frio de -40ºC, eventuais choques e até mesmo aos respingos de água salgada. Isso deve ajudar nas práticas variadas que, às vezes, podem submeter o aparelho ao contato com a água ou temperaturas extremas.

3 de 4 Amazfit T-Rex 2 em uso — Foto: Divulgação/Amazfit Amazfit T-Rex 2 em uso — Foto: Divulgação/Amazfit

O T-Rex 2 é capaz de acompanhar a qualidade do sono, o nível de estresse, além de aferir sinais vitais como frequência cardíaca e saturação de oxigênio no sangue. Vale destacar que em exposições a condições extremas, como em mudanças de altitude, o relógio faz um acompanhamento detalhado para garantir a estabilidade do usuário.

O aparelho aceita aplicativos de terceiros. Assim, ele consegue entregar lanterna, despertador, temporizador pomodoro, bússola e até uma função para rastrear o celular. As ferramentas podem ser controladas no celular via Zepp, uma plataforma específica destinada ao acompanhamento do T-Rex 2.

4 de 4 Amazfit T-Rex 2 detecta corrida em ambiente externo — Foto: Divulgação/Amazfit Amazfit T-Rex 2 detecta corrida em ambiente externo — Foto: Divulgação/Amazfit

O quesito bateria merece atenção especial, visto que conta com algumas particularidades. Sob uso moderado, o relógio – com seus 500 mAh – deve aguentar até 24 dias com uma única carga. Já em uso intenso, a autonomia cai para 10 dias. Quando usado com o GPS de precisão, ele tende a entregar até 26 horas, mas se associado ao modo economia de energia, pode durar até 58 horas.

O Amazfit T-Rex foi anunciado nesta segunda-feira (27) e está disponível para compra nas redes principais lojas online, de acordo com a fabricante.

Conheça os três celulares Xiaomi mais potentes do momento no vídeo abaixo