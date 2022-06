Amazon dará suporte a robô que cozinha fast food de forma autônoma

A Amazon firmou, nesta semana, parceria com a Miso Robotics, fabricante de robôs cozinheiros que fritam alimentos em redes de fast food de forma autônoma. A colaboração acontece com a contratação do Amazon Web Services, também conhecido como AWS, plataforma de serviços na nuvem voltada para empresas. O produto que está sendo usado especificamente é o AWS RoboMaker, serviço de simulação que permite aos desenvolvedores de robôs executarem simulações de maneira muito mais rápida do que a convencional.