iPhone 7 vai ficar sem novas versões do iOS, revela Apple na WWDC

O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus não vão receber novas versões do sistema iOS. Durante a conferência WWDC nesta tarde, a Apple detalhou os recursos do futuro iOS 16 , que deve chegar aos smartphones até o fim do ano. No entanto, os dois modelos específicos não receberão a atualização. O movimento significa, na prática, que a gigante de Cupertino está abandonando a linha anunciada em 2016.

Trata-se de um gesto emblemático porque até hoje o iPhone 7 faz muito sucesso entre os usuários da maçã. O produto nem sequer é fabricado, mas continua sendo uma opção para pessoas que desejam um celular da Apple sem desembolsar valores elevados. Uma pesquisa de 2019 colocou o modelo como o mais utilizado da América do Sul . Hoje em dia não se sabe como estaria o ranking.

O iPhone 7 desembarcou no Brasil em novembro de 2016 por R$ 3.499 com armazenamento de 32 GB. Já o iPhone 7 Plus surgiu no mercado doméstico por R$ 4.099. Eles estão entre os últimos telefones da Apple com design mais antigo e a presença do Touch ID, o sensor de biometria para impressões digitais. De lá para cá a fabricante apostou fortemente no Face ID, com biometria facial, presente desde o iPhone X.

Os modelos ficarão para sempre no iOS 15.5, a versão mais recente do sistema para celulares. Existe a expectativa de que a Apple ainda libere pacotes de segurança de tempos em tempos, de forma mais esporádica, mas as novas ferramentas desenvolvidas para produtos novos não serão vistas nestes smartphones. Não quer dizer, contudo, que o celular simplesmente vai parar de funcionar na mão das pessoas.

A reação de donos de iPhone 7 não foi das melhores nas redes sociais, como já era de se esperar. Algumas pessoas já sabiam que eventualmente a Apple pararia de liberar updates. Ainda assim, há usuários preocupados sobre o que fazer a partir de agora. Cabe notar que o iOS 16 também não chegará ao iPhone 6S, ao iPhone 6S Plus e ao iPhone SE original, de 2016.

Enquanto isso, donos de iPhone 8 reconhecem que são “os próximos da lista”. Ainda não é possível saber com certeza o que vai acontecer no iOS em 2023, mas é razoável imaginar que a Apple continuará movendo a lista de celulares que recebem ou não as futuras versões de sistema.

O iOS 16 foi anunciado nesta segunda-feira (06) repleto de novidades, dentre as quais se destaca o novo visual da tela de bloqueio. Haverá uma série de personalizações que incluem até mesmo a tipografia com que são exibidas as horas e a data.

Usuários poderão ainda acrescentar widgets diretamente a esta tela. O anúncio levou a provocações de usuários de Android, já que o sistema do Google conta com o recurso há muitos anos.