Apple deve lançar óculos VR com microLED produzido pela LG

Ainda não se sabe exatamente como será o design do futuro aparelho. A expectativa é de que o grande público venha a conhecê-lo somente no primeiro trimestre de 2023. Como de costume, a Apple mantém o assunto debaixo a sete chaves.

A Sony é a atual líder de mercado na fabricação deste tipo de tela. Ainda assim, a Apple poderia fazer uma transição cuidadosa para usar somente o hardware fornecido pela LG no futuro. Os executivos norte-americanos tendem a acreditar que a empresa japonesa seria uma forte rival no mercado de realidade aumentada e virtual, em face do sucesso do seu PlayStation VR, associado aos consoles PS4 e PS5.