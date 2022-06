Apple registra patente de um MacBook com suporte para caneta smart

Uma nova patente registrada pela Apple indica a possibilidade de um futuro MacBook com suporte à Apple Pencil . De acordo com o documento registrado no escritório de patentes dos Estados Unidos, o acessório se posicionaria logo acima do teclado, ocupando o espaço da extinta Touch Bar. Além disso, a caneta contaria com sensor háptico e iluminação própria, e poderia ser usada no lugar das teclas de funções extras (como as teclas F1 a F12).

O documento ainda mostra outra possibilidade, na qual a caneta ficaria logo acima do touchpad. Graças a um sensor de rolagem, ela poderia ser utilizada como uma roda de scroll física. Além disso, há a possibilidade também de a Apple Pencil ficar acomodada em um compartimento ao lado ou embaixo do chassi do notebook.

2 de 3 Imagem do Apple Pencil funcionando como scroll do touchpad — Foto: Reprodução/US Patent & Trademark Office Imagem do Apple Pencil funcionando como scroll do touchpad — Foto: Reprodução/US Patent & Trademark Office

No caso de o acessório ficar acima do teclado, a patente trabalha com a ideia de ele ser retroiluminado, exibindo funções customizadas em seu visor. Sua utilização seria semelhante à da Touch Bar, que foi descontinuada na versão mais recente do MacBook Pro. No caso da Apple Pencil, o acessório contaria ainda com sensor háptico que responde ao toque, conferindo mais precisão.

Por enquanto não está claro se a Apple Pencil funcionaria apenas no touchpad do MacBook ou se os futuros notebooks da marca ganharão tela touchscreen. Vale lembrar que o próprio Steve Jobs era contrário a computadores com tela sensível ao toque — assim como o uso de canetas stylus, caso da Apple Pencil.

3 de 3 Apple Pencil poderia ser usada como a Touch Bar do MacBook — Foto: Reprodução/US Patent & Trademark Office Apple Pencil poderia ser usada como a Touch Bar do MacBook — Foto: Reprodução/US Patent & Trademark Office

Também vale lembrar que as patentes não são necessariamente indicativos de produtos comerciais em desenvolvimento. Na maioria dos casos, essas ideias sequer saem do papel. Em 2019, por exemplo, a Apple registrou a patente de um anel smart que poderia controlar outros aparelhos usando apenas os movimentos das mãos. Até o momento nada do tipo foi anunciado pela empresa.