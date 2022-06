Apple revela detalhes de carregador duplo que custa R$ 559

A Apple revelou detalhes do curioso carregador com duas portas que vai custar R$ 559 no Brasil. O produto possui 35W de potência e serve para recarregar o iPhone junto com outros aparelhos da empresa, como, iPad, MacBook Air, Apple Watch e até mesmo os AirPods. De acordo com um documento oficial no site da marca, o adaptador de energia USB-C vai dividir os 35W entre os dois aparelhos conectados, menos quando um deles for um relógio ou fone de ouvido, pois estes últimos exigem menos energia.