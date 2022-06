Apple Watch salva mulher de afogamento nos EUA; entenda o caso

O Apple Watch ajudou uma mulher a ser salva de um afogamento nos Estados Unidos após ficar com o pé preso em rochas. O caso ocorreu no dia 15 de Junho, no rio Columbia, que é conhecido por suas águas volumosas, de acordo com a imprensa local. O incidente repercutiu na mídia internacional após uma publicação do departamento de polícia da cidade de Dalles — localizada no estado de Oregon — no Facebook. O post conta que a nadadora realizou uma chamada de emergência pelo seu smartwatch após ficar 30 minutos presa na água com temperatura média de 13º C.