Ar-condicionado smart da Samsung vs Philco: compare preço e ficha técnica

O Philco Protect e o Samsung WindFree Plus são duas opções interessantes de ar-condicionado split à venda no Brasil. Os modelos apresentam tecnologia Inverter e possibilidade de controle via aplicativo. Além disso, ambos proporcionam recursos para economia de energia que pode poupar até 77% na conta de luz.

O modelo Protect pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 2.399 e promete filtros eficientes para limpar o ar do ambiente de vírus, mofo, e até bactérias. Já o WindFree Plus elimina até 99% das bactérias do ar e traz inteligência artificial para reconher automaticamente a temperatura ideal do ambiente por cerca de R$ 2.499. Confira a seguir o comparativo entre os equipamentos.

1 de 5 Ar-condicionado smart da Samsung vs Philco: veja comparativo de modelos à venda no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung Ar-condicionado smart da Samsung vs Philco: veja comparativo de modelos à venda no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung

Design

Ambos os modelos apresentam similaridades na maior parte do acabamento: o branco é visto em quase toda a superfície. O modelo Protect, da Philco, opta por localizar os dígitos em LED da temperatura na parte superior direita, sem qualquer abertura visível na parte de cima.

Já o WindFree Plus, da Samsung, contrasta o visual branco com um tela preta, localizada no canto inferior direito, que ajuda o consumidor a visualizar melhor os dígitos em LED, além de possuir aberturas horizontais e bem visíveis na parte superior e milhares de orifícios para a circulação do ar.

2 de 5 O Samsung WindFree Plus apresenta milhares de orifícios no design para melhor circulação do ar — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung WindFree Plus apresenta milhares de orifícios no design para melhor circulação do ar — Foto: Divulgação/Samsung

O modelo da Philco oferece tamanho mais compacto em dimensões de 20 x 72 x 27 cm (C x L x A) e um peso de 7 kg, o que o torna um produto bastante indicado para ambientes pequenos e com detalhes não muito chamativos em virtude de seu design sóbrio. O da Samsung, por outro lado, garante tamanho mais robusto ao investir em dimensões de 82 x 29 x 21 cm (L x A x P), além de apresentar maior peso com 10,3 kg.

Além disso, cada um apresenta sua própria unidade externa, com peso de 19 kg para o da Philco, e 23,3 kg para o da Samsung. Assim como acontece na unidade interna, o modelo da Philco apresenta tamanho mais compacto estipulado em 43 x 37 x 55 cm (C x L x A) contra as dimensões robustas do da Samsung, que encorpam 66 x 47 x 24 cm (L x A x P).

Capacidades disponíveis

Um detalhe imprescindível a ser avaliado na hora da compra é a potência de cada produto, classificada pela medida chamada BTUs: quanto maior o número, mais potente é a capacidade do motor da máquina. Enquanto o da Philco está disponível apenas em um modelo com 9 mil BTUs, a Samsung leva a melhor nesta categoria ao disponibilizar produtos nas variantes de 9 mil, 12 mil, 18 mil, e até 22 mil BTUs.

No entanto, ambos são bastante similares quando se trata da possibilidade de gerenciar ciclos frios e quentes, isto é, resfriar e aquecer. A tecnologia interna de ambos permite ao usuário administrar a forma de ventilação. Este detalhe pode ser crucial para consumidores que não desejam gastar mais para adquirir aquecedores, no caso de viverem em ambientes moderadamente frios.

3 de 5 O Philco Inverter Vírus Protect pode ser controlado pelo celular ou por assistente de voz — Foto: Divulgação/LG O Philco Inverter Vírus Protect pode ser controlado pelo celular ou por assistente de voz — Foto: Divulgação/LG

Porém, o produto da Samsung garante refrigeração sem produzir vento, o que deve proporcionar mais conforto aos usuários, pois não há presença de ventilação forte e incômoda que geralmente agride quem fica logo abaixo das aletas. O ar-condicionado da Philco garante alto controle de ventilação, mas a tecnologia não impede que ventos incômodos possam atingir pessoas próximas.

Capacidades de resfriamento

A capacidade de resfriamento dos dois modelos é a mesma, marcando 9 mil BTUs. A diferença de performance, contudo, se mostra quando avaliamos o Coeficiente de Desempenho (COP): uma variável representada pela relação entre o fornecimento de energia proporcionada pela bomba de calor e a energia que a máquina consome.

Enquanto o modelo Philco não fornece este dado para o público, o da Samsung conta com 3,24 W/W nos modelos de 9, 18, e 22 mil BTU, enquanto apresenta o valor de 3,26 W/W no que disponibiliza 12 mil BTU. A possibilidade de ventilação do Philco, no entanto, proporciona operação não apenas para refrigerar, mas também de desumidificar o ambiente.

Consumo de energia

A Samsung oferece modelos com diferentes capacidades de BTU, e cada um oferta um consumo diferente de energia elétrica, sendo: 815 W (9 mil BTU), 1.080 W (12 mil BTU), 1.630 W (18 mil BTU), e 1.990 W (22 mil BTU). Nesta categoria, o Philco tende a ser mais econômico, pois consome apenas 15,9 W ao mês, valor inferior ao apresentado pelo concorrente.

Além disso, vale lembrar que os dois produtos apresentam a tecnologia Inverter, recurso que promete economizar energia. Enquanto os sistemas de refrigeração convencionais precisam ligar e desligar automaticamente várias vezes, o que acarreta no consumo maior, os itens com o sistema Inverter nunca ficam completamente desligados, mantendo um funcionamento mínimo, que auxilia a poupar luz, pois exige menos do motor. O modelo da Samsung promete garantir uma economia de 77%, ao passo que a Philco garante 70%.

Conexão Wi-Fi

Neste quesito, os produtos apresentam especificações bem similares, pois ambos podem ser acessados e controlados remotamente via aplicativo. O Philco disponibiliza o Smart Life Philco, enquanto a Samsung oferta o Smart Things. Os apps podem ser baixados no smartphone, com sistema operacional Android ou iOS e conectado ao aparelho via Wi-Fi.

Além de administrar a temperatura, o controle via app possibilita acompanhar o consumo de energia, a limpeza dos filtros e o funcionamento de cada máquina. Por fim, os eletrodomésticos podem se conectar com outros dispositivos smart e receber comandos via assistentes virtuais, como Google Assistente.

4 de 5 Ar-condicionado smart permite acompanhar consumo de energia — Foto: Divulgação/Getty Images Ar-condicionado smart permite acompanhar consumo de energia — Foto: Divulgação/Getty Images

Recursos extras

Ambos os produtos ofertam tecnologia tanto para resfriar quanto aquecer o ambiente. Contudo, o Philco acomoda um filtro de capacidades antivírus e ionizadora de ar, que visam eliminar o acúmulo de micro-organismos, como vírus, mofo e bactérias. Além disso, proporciona recursos eliminadores de odor, fumaça e até partículas de pólen, que são resíduos indesejados que influenciam a piora de quadros de alergia.

Já o Samsung oferta tecnologia ultra-silenciosa, cujo funcionamento promete não incomodar o ouvido humano por ser quase imperceptível. Conta ainda com um filtro de tripla camada, capaz de capturar até 99% das bactérias nocivas, vírus e outros alérgenos inativos presentes no ar, assim como poeira fina. Também dispõe do recurso Auto Cooling, uma inteligência artificial que analisa o ambiente e seleciona automaticamente a temperatura ideal.

5 de 5 Tecnologia WindFree promete boa noite de sono com refrigeração sem vento direto — Foto: Divulgação/Samsung Tecnologia WindFree promete boa noite de sono com refrigeração sem vento direto — Foto: Divulgação/Samsung

Preço e disponibilidade

O modelo Protect, da Philco, alinha design compacto e discreto com uma tecnologia de filtros capazes de limpar o ar de agentes nocivos à saúde, além de proporcionar baixo consumo de energia por cerca de R$ 2.599.

Já o WindFree Plus, da Samsung, garante design mais robusto, aberturas de ar maiores a fim de refrigerar o ar com rapidez e um recurso de inteligência artificial que seleciona a melhor temperatura automaticamente. A versão de 9 mil BTUs está disponível no site da fabricante por valores a partir de R$ 2.499. O modelo com 12 mil BTU está disponível por R$ 2.699,00, enquanto a versão de 18 mil BTU sai por R$ 3.799.

Modelos parecidos e concorrentes

O LG Dual Inverter Voice inclui tecnologia para funcionamento silencioso, administração remota por meio do aplicativo e interação das assistentes virtuais por preços a partir de R$ 2.999 no site oficial da fabricante.

Já o modelo Artcool, também da LG, conta com recurso para exterminar bactérias, serviço de aquecimento, além da capacidade de não apenas refrigerar, mas também de aquecer os ambientes, por valores a partir de R$ 3.199 no site da LG.

Samsung WindFree Plus vs Philco Protect Especificações Samsung WindFree Plus Philco Protect Preço R$ 2.599 (9 mil BTU), R$ 2.699 (12 mil BTU), e R$ 3.799 (18 mil BTU) R$ 2.399,90 Capacidade de resfriamento (COP) 3,24 W/W (9, 18, e 22 mil BTU), e 3,26 W/W (12 mil BTU) Não informado Consumo de energia 815 W (9 mil BTU), 1.080 W (12 mil BTU), 1.630 W (18 mil BTU), e 1.990 W (22 mil BTU) 15,9 W/mês Fluido refrigerante R-410a R-410a Aplicativos Smart Things Smart Life Philco Acompanha controle remoto Sim Sim Dimensões e peso (unidade interna) 82 x 29 x 21 cm; 10,3 kg 20 x 72 x 27 cm; 7kg Dimensões e peso (unidade externa) 66 x 47 x 24 cm; 23,3 kg 43 x 37 x 55 cm; 19 kg Cores Branco Branco