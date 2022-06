ARK: Survival Evolved fica de graça para PC via Steam; veja requisitos

1 de 2 ARK: Survival Evolved é um jogo de ação no qual o jogador enfrenta desafios em uma ilha isolada — Foto: Reprodução/Steam ARK: Survival Evolved é um jogo de ação no qual o jogador enfrenta desafios em uma ilha isolada — Foto: Reprodução/Steam

Ark: Survival Evolved é um jogo de ação em mundo aberto que coloca o jogador sem roupas ou armas em uma ilha isolada. Assim, você deve começar do zero para sobreviver a diversas ameaças, como o clima extremo, dinossauros, aliens e até seres místicos. Para se proteger dos perigos, é necessário construir armaduras e estruturas ultramodernas, como geradores, escudos e plantações, garantindo energia, segurança e comida sempre que for necessário.

2 de 2 Ark: Survival Evolved permite que os jogadores explorem os recursos do ambiente para sobreviver — Foto: Reprodução/Steam Ark: Survival Evolved permite que os jogadores explorem os recursos do ambiente para sobreviver — Foto: Reprodução/Steam

Outro diferencial do jogo é a opção de domar animais e outras criaturas realistas para ajudá-lo a se locomover, caçar, proteger sua fortaleza, entre outras atividades. Sozinho ou com amigos no modo multiplayer, também é possível usá-los como armas em disputas violentas contra tribos inimigas. Durante conflitos, os guerreiros podem saquear bases de outros jogadores, por exemplo, transformado espólios de guerra em recursos preciosos para defesa e combates posteriores.

A sequência de Ark: Survival Evolved está sendo desenvolvida em Unreal Engine 5 e tem previsão de lançamento para 2023, como exclusivo das plataformas da Microsoft. Isso significa que o título chega inicialmente apenas para PC e Xbox Series X/S, inclusive para assinantes do Xbox Game Pass desde o primeiro dia. Além de servir de molde e voz para o personagem principal da nova história, Vin Diesel é produtor executivo de ARK 2, que conta ainda com Auli'i Cravalho (Moana) como dubladora de Meeka, filha de Santiago.

Requisitos mínimos

ARK: Survival Evolved - Requistos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional Windows 7/8.1/10 (versão 64-bit) Processador Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 ou superior Memória 8 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ou superior Direct X Versão 10 Armazenamento 60 GB de espaço disponível