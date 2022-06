Assassin's Creed, God of War e mais jogos ficam com desconto nesta semana

Por fim, a plataforma Steam já se prepara para o início da sua famosa Promoção de Inverno, que acontece nesta quinta-feira (23). Jogos de grande destaque como God of War, A Plague Tale: Innocence e Monster Hunter: World já estão mais baratos por tempo limitado. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 4 Assassin's Creed Valhalla traz uma nova aventura da série com uma temática viking — Foto: Reprodução/Xbox Assassin's Creed Valhalla traz uma nova aventura da série com uma temática viking — Foto: Reprodução/Xbox

PlayStation

Esta temporada de férias é um dos melhores momentos para economizar em vários dos principais jogos do mercado. Por isso, a loja da Sony traz descontos em títulos como The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, The Witcher 3: Wild Hunt e Mass Effect: Legendary Edition. Veja alguns dos destaques abaixo:

2 de 4 Desafiador, Hades testa a todo momento as habilidades do jogador — Foto: Divulgação/Supergiant Games Desafiador, Hades testa a todo momento as habilidades do jogador — Foto: Divulgação/Supergiant Games

Xbox

Nesta semana, os donos de um Xbox têm a oportunidade de economizar em nomes como Call of Duty: Modern Warfare 2019, Cyberpunk 2077 e o remake do primeiro Resident Evil. Além disso, é possível economizar R$ 45,80 em LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que é o lançamento mais recente da franquia. Confira as ofertas a seguir:

3 de 4 Crash Bandicoot 4 dá sequência à série de jogos que marcou a geração do PlayStation original — Foto: Divulgação/Activision Crash Bandicoot 4 dá sequência à série de jogos que marcou a geração do PlayStation original — Foto: Divulgação/Activision

Novo jogo da Dotemu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge está com um desconto de 10% por tempo limitado para celebrar seu lançamento. Além disso, Monster Hunter Rise está pela metade do preço em preparação à chegada da expansão Sunbreak, prevista para o fim de junho. Veja as principais ofertas da Steam:

4 de 4 O novo game das Tartarugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, trará multiplayer para até 6 jogadores e mais — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store O novo game das Tartarugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, trará multiplayer para até 6 jogadores e mais — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store