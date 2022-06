Assassin's Creed: Origins está grátis para baixar em todas as plataformas

1 de 2 Assassin's Creed: Origins é uma aventura de exploração que se passa no Egito — Foto: Reprodução/Steam Assassin's Creed: Origins é uma aventura de exploração que se passa no Egito — Foto: Reprodução/Steam

Como baixar?

Para baixar e jogar Assassin's Creed: Origins de graça, basta acessar a página oficial da promoção (freeweekend.ubisoft.com/assassins-creed-origins) e selecionar a sua plataforma de preferência. Assim, você será redirecionado para a loja correspondente, podendo baixar o jogo antes do período de teste, liberado às 13h desta quinta-feira (16). O game não ficará na sua biblioteca permanentemente, no entanto, a Ubisoft garante que, após o encerramento do período gratuito, às 13h01 do dia 20 junho, o seu progresso será transferido, caso adquira o Origins.

História

2 de 2 Assassin's Creed: Origins une recurso de furtividades clássicos a elementos de RPG — Foto: Reprodução/Steam Assassin's Creed: Origins une recurso de furtividades clássicos a elementos de RPG — Foto: Reprodução/Steam

Assassin's Creed: Origins é um jogo de aventura com mecânicas de RPG que se passa no Egito Antigo, entre pirâmides e tumbas escondidas no deserto. O jogador assume o controle de Bayek de Siuá, um protetor de faraó e defensor do povo egípcio que se torna assassino depois de presenciar a morte do filho. Além de ter um dos protagonistas mais interessantes, Origins não abandona o DNA da franquia ao contar o início da Irmandade dos Assassinos e o conflito com a Ordem dos Anciões, que eventualmente dá origem aos Templários.

Lançado em 2017, o jogo trouxe novos ares à saga. Apesar de manter as famosas mecânicas de escalada e elementos de exploração furtivos, o título inova com um novo sistema de batalha que obriga o jogador a esquivar, defender com o escudo e atacar no momento certo. O personagem principal é capaz de evoluir suas habilidades, trocar de arma e vestir diferentes armaduras, características típicas de RPGs.

Mais novidades

A promoção de Assassin's Creed: Origins é só uma entre muitas novidades que a Ubisoft vai oferecer aos jogadores até setembro, quando a série completa seu 15º aniversário. A cada semana, serão feitos anúncios importantes sobre um jogo diferente de Assassin's Creed. Para começar, a desenvolvedora destacou que o game ambientado no Antigo Egito ganhou uma atualização gratuita que otimiza a experiência nos consoles Xbox e PlayStation da última geração. Agora, Origins roda em 60 quadros por segundo (FPS) no PS5 e Xbox Series X/S.

Os fãs de Assassin's Creed Valhalla (2020) também têm motivos para ficarem animados. O Discovery Tour Mode já pode ser adquirido com um título standalone, permitindo que os jogadores conheçam a vida dos vikings e saxões sem combates e missões. Além disso, o jogo terá um novo modo rogue-lite chamado The Forgotten Saga (A Saga Esquecida), em que os jogadores poderão entender melhor o lado místico de Niflheim na pele do deus nórdico Odin, e o último capítulo da história do protagonista Eivor. Ambos os conteúdos serão adicionados como atualizações gratuitas ainda este ano.